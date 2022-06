Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ergeren zich aan Tim in Het Perfecte Plaatje: ‘Geen respect’

Een ansichtkaart met daarop een dansend tangopaar: meer Argentijns gaat het niet worden in Het Perfecte Plaatje. De aflevering voelt bovendien als een toeristisch spektakel, aangezien de deelnemers de foto’s bij bekende plekken in Buenos Aires schieten.

Zo gaat Jochem naar het wereldberoemde voetbalstadion Estadio Alberto J. Armando, waar Maradona zijn carrière heeft opgebouwd. Maurice krijgt De Puente de la Muje, ‘de vrouwenbrug’, op zijn achtergrond en Tim de kleurrijke wijk La Boca aangewezen. Thomas mag zijn perfecte plaatje maken bij de begraafplaats Cementerio de la Recoleta, die wereldberoemd is vanwege het graf van Evita Peron.

Het Perfecte Plaatje

De volgende opdracht die de deelnemers voor hun kiezen krijgen, is om te schilderen met licht. Door een lage sluitertijd te gebruiken en met een lichtvoorwerp in het donker te bewegen, moeten zij een waar kunstwerkje zien te maken. Dat doen zij in duo’s. Thomas en Tim werken samen, maar echt vlot gaat dat niet. Terwijl Tim zijn geduld kwijtraakt als model, groeien de irritaties bij Thomas. En dus duwt hij de presentator in het zwembad.

Thomas is niet de enige die zich ergert aan Tim. Ook kijkers vinden de presentator met de dag vervelender worden. „Van mij mag Tim eruit. Weinig respect voor zijn modellen en ook niet voor zijn medekandidaten. Terecht dat Thomas hem in het zwembad donderde. Had ik al eerder gedaan denk ik”, reageert een kijker. In een eerdere aflevering waren kijkers juist wel vol lof over Tim.

Winnaar al bekend vóór de uitslag

Bij het juryoordeel blijkt Tim niet de beste foto’s te hebben afgeleverd. De tangofoto maakte al weinig indruk bij de jury, maar ook het kleurengeheel in het donker is geen winnaar. En dus ligt de presentator eruit, waardoor hij net niet de finale haalt.

Voor de kijkers van het programma was die uitslag geen verrassing. RTL4 blunderde namelijk door een reclame van Videoland als spoiler uit te zenden vlak voor de uitslag van de jury. „Sukkels bij Het Perfecte Plaatje laten de reclame van volgende week als zien met de 3 finalisten, zo weet je nu al wie er deze week afvalt!?”, klinkt het op Twitter.

De aflevering van gisteren is te bekijken op Videoland.