Anouk steekt bij Khalid & Sophie hand in eigen boezem: ‘Cancel me’

Voor het verschijnen van haar nieuwe album liet Anouk zich interviewen door Matthijs van Nieuwkerk. Een bewuste keuze, legde ze gisteren in Khalid & Sophie uit. „Ik heb wel mensen uitgekafferd. Cancel me, zou ik zeggen.”

Voor de promotie van haar nieuwe album koos Anouk een opvallende strategie. Ze liet zich interviewen door Matthijs van Nieuwkerk. „Hij is de eerste aan wie ik dacht: wie moet dat gaan doen?”, zei ze in Khalid & Sophie gisteravond. ,„Voor mij is Matthijs iemand die zoveel passie heeft voor muziek. Dat klopte. En helemaal met deze plaat.”

Van Nieuwkerk werd verantwoordelijk gehouden voor de jarenlange angstcultuur die er heerste op de redactie van De Wereld Draait Door.

Anouk: ‘Nog een kans voor Van Nieuwkerk’

Dat uitgerekend hij degene was die dat interview mocht gaan doen, was niet zomaar, zei Anouk. „Hij heeft het natuurlijk best een beetje opgefokt en zich niet netjes gedragen. Dat heeft hij ook verteld en daar is hij heel eerlijk in geweest. Dan maak je een hele domme fout, en dan krijg je nog een keer een kans. En misschien wel nog een keer.”

Het is één van de eerste keren dat Van Nieuwkerk weer in de openbaarheid treed. In september publiceerde NRC nog een groot interview met Van Nieuwkerk. Of Anouk zelf voor zo’n situatie kan zorgen zoals op de redactie van DWDD ontstond, wilde presentatrice Sophie Hildebrand weten. „Ja, ik heb wel mensen uitgekafferd. Cancel me, zou ik zeggen. Het zou eens tijd worden. Nee, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat als je ergens aan het hoofd staat, dan wil je dat alles goed loopt. En als mensen niet meer meekomen op een bepaald niveau, dan houdt het feestje op. En dat is de ene keer wat zachtaardiger gegaan dan de andere keer.”

Wel is ze iemand die ‘sorry’ kan zeggen, zei Anouk in Khalid & Sophie. „Dat leer ik steeds beter. Als ik echt een fout heb gemaakt, dan kan ik iemand apart nemen en zeggen: ‘Dat heb ik niet zo netjes gedaan’.”

Kijkers van de sokken geblazen na optreden bij Khalid & Sophie

Bij Khalid & Sophie liet Anouk één van de liedjes van haar vandaag uitgebrachte album horen: When I die. Een nummer dat ze graag op haar eigen crematie zou laten horen, zei Anouk. „Er is één zekerheid in het leven en dat is dat we allemaal doodgaan. En ik dacht: daar moet je iets moois voor regelen.”

Kijkers reageerden uitgelaten op haar optreden.



Wat een fantastisch optreden van @Anouk zojuist bij #KhalidenSophie. Janken op de bank, zo mooi 🥰 Aftellen tot morgen en dan eindelijk het hele muziekstuk #DeenaJim luisteren! #Anouk — Tamara Bos (@tamarabosdtc) November 2, 2023



Twee nieuwe nummers van @Anouk gehoord net bij #KhalidenSophie. Jezus wat mooi!

Het zal wel weer geen top40 muziek zijn maar ik vond het echt om te janken zo mooi. Kippenvel van de eerste tot de laatste noot. — Gewoon Wil (@WillyWokkel) November 2, 2023



Ik vond haar optreden icm clip van ongekende klasse. Ze pakt ook de volledige regie. #KhalidenSophie — Dennis Duffels (@Duffelsonline) November 2, 2023

