Knaldrang van Tim den Besten: feesten tot je neervalt (maar waarom niet op tv?)

Helemaal losgaan nu er amper (of eigenlijk geen) coronamaatregelen meer bestaan en feesten tot je niet meer kan? Daar zit een tv-programma in, dacht Tim den Besten. Gelijk heeft hij, kon ie mooi mee het teruggekeerde nachtleven in. Knaldrang is echter alleen online te zien. Logisch in internettijden, zou je zeggen. Maar dat is het niet.

‘Iedereen’ heeft ernaar verlangd: lekker feesten in het weekend en even loskomen van je werk of de zorgen van het dagelijkse bestaan. Jongeren hebben door coronamaatregelen twee verloren jaren achter de rug, maar zijn nu terug in clubs en kroegen. Tim den Besten speelt daarop in met Knaldrang. Leuk onderwerp, zo vonden we bij Metro en daarom wordt de VPRO-productie onder de loep genomen in Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere televisie-omroepen en streamingdiensten. En deze keer een uitzending die (alleen) op YouTube te zien is.

Tim den Besten vraagt naar het belang van feesten

Wat is het belang van feesten nou precies?, wil Tim den Besten na twee corona-rampjaren in Knaldrang weten. Want wat er op het eerste gezicht oeverloos plat uitziet, zo stelt hij, is voor een heleboel mensen van onschatbare waarde. Zal hij de titel van het programma van een nummer van Merol uit 2020 hebben? Vast wel.

Tim den Besten is in Knaldrang goed op z’n plek en de geknipte persoon voor jongeren om met hem dat nachtleven weer eens goed op te zoeken. Dat zou ik, de Metro-verslaggever, eerder niet snel hebben gezegd. Dat had alles te maken met een irritant optreden aan de talkshow-tafel van Op1. Den Besten bleef maar gillen als een mager speenvarken, toen hij zag dat de redactie zijn voormalige schooljuffrouw naar de studio had gehaald. Dat beeld bleef – misschien wat onterecht – lang hangen, maar Tim den Besten draaide het zelf bij door Het Perfecte Plaatje. Hij zorgde in dit ‘wie is de beste fotograaf?’-programma van RTL voor veel reacties en daarmee bleek hij een geschikte kandidaat. De ene keer gierden de kijkers om de manier waarop hij een hilarische opdracht uitvoerde. De andere keer vonden mensen hem wat respectloos. Hoe dan ook: Den Besten riep wat op en dat heeft tv soms nodig.

Tim den Besten onhandige Harrie

Hij kan overigens nog steeds de onhandige Harrie uithangen. Zaterdag begon hij bijvoorbeeld tijdens een live-uitzending van AVROTROS van Pride Amsterdam ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ te zingen, toen hij een Sint-figuur op een boot zag staan. En dat leverde Tim den Besten een hoop online gedonder op, waarvoor hij zich inmiddels via story’s op zijn Instagram heeft verontschuldigd. „Het was een spontane, maar domme actie”, geeft hij nu toe. „Het spijt me.”

Spijt van Knaldrang zal Tim den Besten veel minder hebben. Of niet eigenlijk, als je hem genietend de hort op ziet gaan. Dat doet hij in zes afleveringen met zes verschillende personen, waaronder Max (23), die in deel 1 te zien is. Het motto van de punkliefhebber: ‘rammen, springen, een zestal kleddernatte oksels in je gezicht en een onbedoelde stomp in je maag, is een korte omschrijving van de hemel’. Uitgaan, en dan vooral moshpitten op punkfeesten, is voor Max een heerlijke uitlaatklep: „Het moet zo energiek mogelijk zijn, zodat ik daarna helemaal kapot ben.”

Bandje met de naam The Covids

Die energie kon hij tijdens de coronapandemie niet kwijt, dus begon hij maar een band: The Covids. Max verveelde zich stierlijk, geeft hij toe. Tim den Besten volgt Max naar zijn lievelingsplek, Het Slachthuis in Haarlem. Zij kijken al springend onder meer naar de band De Asbestboys. En jawel, Den Besten gaat er met zijn bekende wat hysterische grote ogen-blik vol in. „Ik houd ook van de nacht”, vertelt de tv-maker, gekleed in t-shirt met de tekst VPRO Flowerboy. „We hebben lang opgesloten gezeten. Deze zomer is het beest in ons niet meer te temmen. In de YouTube-serie spreek ik mensen voor wie feesten een fundamenteel onderdeel is van hun bestaan. Mensen met knaldrang.”

Een aflevering van Knaldrang duurt slechts een minuut of 10. Dat is een beetje kort om iemand zoals Max wat beter te leren kennen. Aan de andere kant is het gewoon fijn om te zien dat het in ons land weer lekker los gaat. Dat de VPRO Tim den Besten alleen op YouTube wegzet, is echter zonde. Gistermiddag stond de kijkersteller na twee dagen op nog geen 9.000 (inmiddels 10.000). Je kunt dus vaststellen dat het nieuwste werk van Tim den Besten Nederland volledig ontgaat. Een uitzending op NPO 3 had voor Knaldrang minstens twintig keer zoveel kijkers opgeleverd. Op televisie ja, je weet wel, dat medium dat allang verdwenen zou zijn omdat YouTube zo groot werd.

De tweede aflevering van Knaldrang (een afrobeatfeest met de 23-jarige Zakiya) is al vooruit te kijken. De komende weken is er telkens op vrijdag een nieuwe Knaldrang.

Aantal blikken uit 5: 2,5 (Knaldrang duurt te kort voor een half puntje hoger).