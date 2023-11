Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental storm Ciarán stijgt, honderdduizenden nog zonder stroom

In de Italiaanse regio Toscane zijn vijf mensen omgekomen bij overstromingen die ontstonden toen storm Ciarán donderdag over Europa trok. Eerder was er nog sprake van drie dodelijke slachtoffers in Italië. Ziekenhuizen in Toscane liepen onder door de zware regenval en zo’n 40.000 mensen zaten vrijdagochtend nog zonder stroom, schrijven lokale media.

Ook op andere plekken in Europa vielen doden door de storm, waaronder in Frankrijk, Duitsland, Spanje, België en Nederland. In Frankrijk hadden meer dan een half miljoen huishoudens vrijdagochtend nog geen elektriciteit.

Een obelisk op het dak van het Antwerpse stadhuis wordt vrijdag bewaakt door een speciaal klimteam van de brandweer. De naald dreigde donderdagavond om te waaien. Een groot deel van de Grote Markt werd toen afgezet. Inmiddels is de omgeving van het gebouw weer veilig en kijkt de gemeente hoe de obelisk verstevigd kan worden.

Elders in België, in Oudenaarde, is een onderzoek gestart naar een man die donderdagavond aan de vlaggenmast van de Walburgatoren is gaan hangen als ‘menselijke vlag’. Hoe de man bovenop de toren wist te komen en wie hij is, is nog niet bekend.

