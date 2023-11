Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem in Wortelboer en Van Rossem: ‘Zonder een flesje rood kwam ik de dag niet door’

Het mag dan alom bekend zijn dat roken en drinken slecht voor je is, toch blijven Emma Wortelboer en Maarten van Rossem liefhebbers, blijkt in de aflevering van Wortelboer en Van Rossem gisteravond. Een flesje rode wijn was voor Van Rossem jarenlang onmisbaar om de dag door te komen. „Ik was een vrij stevige drinker.”

In de nieuwste aflevering van Wortelboer en van Rossem kijken de twee naar ouder worden. In het programma proberen ze de generatiekloof die hen scheidt te overbruggen. Na de debuutaflevering vorige week, regende het complimenten voor de presentatoren. „Die twee hebben zichtbaar chemie”, zo klonk het.

Waar ze vorige week in de verschillen van het datingleven doken, kijken ze nu naar de steeds toenemende levensverwachting.

Wortelboer en Van Rossem over ongezonde pleziertjes

Zelf hebben ze alleen niet bijster veel op met een bijzonder gezond leven. „Een aanzienlijk deel van mijn leven heb ik rokend en drinkend doorgebracht. Ik heb van mijn 17e tot 57ste gerookt.”

En ook Emma houdt van ongezonde pleziertjes. „Sowieso op één roken, dan drinken, dat vind ik ook leuk. Ook blowen en andere drugs doe ik als ik er zin in heb.” Maarten kan het wel begrijpen. „Ik was een vrij stevige drinker halverwege mijn leven, rond mijn 45ste en 50ste. Zonder een flesje rood kwam ik de dag niet door.” Emma zit in hetzelfde schuitje, zegt ze. „Ik heb nu een beetje last van hetzelfde.”

Tabaksindustrie

Nadat een arts en epidemioloog Tabak hen uitlegt hoe de tabaksindustrie zo groot heeft kunnen worden, met alle gevolgen van dien, weet Van Rossem precies waar Wortelboer behoefte aan heeft. „Jij zit nu al te denken wanneer je even naar buiten kan om er eentje op te steken.”

En zo geschiedde. Een minicollege tabaksgeschiedenis houdt Wortelboer niet van haar geliefde sigaretten af. Bovendien is het dé oplossing voor vergrijzing, zegt ze. „Heb je niet het idee dat als we allemaal iets slechter zouden leven, we dan ook iets eerder zouden sterven, zoals iedereen altijd zegt?” Volgens Van Rossem werkt dat niet zo. „Ik denk dat de effecten gecompenseerd zouden worden door de vorderingen van de medische wetenschap.”

