Wakker worden! 6 tips om voorgoed te stoppen met snoozen

Hoe vaak druk jij op snooze voordat je écht je bed uit moet? Iedereen vindt het lekker om nét wat langer in bed te blijven en een paar keer te snoozen, alleen zorgt het er niet voor dat je fitter wakker wordt. Integendeel zelfs.

Deze tips helpen je voor eens voor altijd stoppen met snoozen.

Zo stop je met snoozen

1. Zorg voor een vast slaapritme

De eerste stap om voortaan moeiteloos uit bed te springen, is zorgen voor een vast slaapritme. Probeer elke avond om dezelfde tijd te gaan slapen en om dezelfde tijd op te staan. Iets lastiger als je op onregelmatige tijden werkt, maar ook dan kun je bepalen wat een redelijke tijd is om op te staan.

En: duik eens wat vroeger in bed. Als je ‘s ochtends moeilijk uit bed kunt komen, is de kans groot dat je te weinig hebt geslapen.

2. Stel jezelf vijf keer de waarom-vraag

Een bekende techniek om tot de kern van een probleem te komen is door vijf keer de waarom-vraag te stellen. Vraag jezelf af waarom je zo’n hekel hebt aan meteen opstaan als je wekker gaat. Vind je het te vroeg? Zie je op tegen de dag? En waarom dan? Stel jezelf minimaal vijf keer de waarom-vraag en ga net zo lang door totdat je de grondoorzaak weet. Als je precies weet waarom je blijft snoozen, kun je gericht naar een oplossing zoeken.

3. Zet je wekker zo laat mogelijk

Het is een open deur, maar wel één die werkt: zet je wekker zo laat mogelijk, zodat je simpelweg geen tijd meer hebt om te snoozen. Als je dan blijft liggen, loop je namelijk het gevaar dat je te laat komt op je werk of studie. Die korte dutjes die je anders zou doen tijdens het snoozen, geven je toch geen extra energie. Slaap dus nét iets langer door en rust beter uit.

4. Vervang snoozen door een gezonde gewoonte

Van de ene op andere dag stoppen met snoozen, is voor niemand een eitje. Door het snoozen te vervangen door een gezonde gewoonte, maak je het voor jezelf makkelijker. Denk aan mediteren, eens écht de tijd nemen om te ontbijten, een boek lezen of een klein rondje hardlopen. De tijd dat je normaal in bed ligt te snoozen, kun je veel leuker en nuttiger gebruiken.

5. Betrap jezelf op negatieve gedachten

Wat denk je als je de wekker gaat? Misschien wel ‘Ik ben echt geen ochtendmens’ of ‘Het is veel te vroeg om op te staan’. Deze negatieve gedachten zorgen ervoor dat je nog langer wilt blijven liggen en maken je ochtend zwaarder dan nodig.

Hang voor een goede start van de dag een positieve quote in je kamer of verander de achtergrondafbeelding op je telefoon in iets waardoor je meer zin krijgt om op te staan. Je negatieve gedachten ombuigen in iets positiefs, helpt natuurlijk ook.

6. Zorg voor voldoende (dag)licht

Eén van de beste manieren om snel wakker te worden, is door licht op te zoeken. Doe als je wekker gaat meteen de gordijnen open, de lampen in je slaapkamer aan of gebruik een wake-up light. Zo is je kamer geen donker hol waar je liever nog úren in blijft liggen.

Zorg ook dat je overdag genoeg daglicht krijgt. Hierdoor val je sneller in slaap en kost het je minder moeite om de volgende ochtend uit bed te komen.

