Lamp aan of licht uit tijdens de seks? Dit vinden Nederlanders ervan

Laten we de lamp aan of doen we het licht uit tijdens de seks? Die ‘we’ zijn Nederlanders en de vraag is daadwerkelijk onderzocht. Hier lees je het antwoord.

Waarom zou je dat van andere mensen willen weten eigenlijk, dat lamp aan of licht uit tijdens de seks? Website Lampenlicht – we begrijpen het nu al iets beter – vindt het een ‘slaapkameronderzoek’ waard in elk geval.

Verdeeldheid over licht aan of licht uit tijdens de seks

Want: „Lamp aan of licht uit tijdens de seks blijft voer voor discussie”, zo vinden de onderzoekers. Het antwoord op de vraag stelt wat teleur, al noemt Lampenlicht „het verrassend”. De uitkomst over lamp aan of licht uit tijdens de seks is namelijk dat Nederlanders ‘er verdeeld over zijn’.

Er is echter één dapper volkje dat het meest van alle Nederlanders ervoor kiest om met het licht uit van bil te gaan (83 procent). Dat zijn de Friezen, ook al het enige volk met een Elfstedentocht natuurlijk, als het om ‘bijzonder’ gaat.

Hatseflatsen in het donker

Uit het onderzoek blijkt verder dus dat we in Nederland niet écht een voorkeur hebben. 51 procent procent van de ondervraagden heeft het licht liever uit, terwijl 49 procent toch eerder de lamp aan wil.

Net als in Friesland wordt er in Utrecht, Flevoland en Zeeland met iets grotere voorkeur – we lenen even iets van vakantieparkenmiljonair Peter Gillis – gehatseflatst in het donker. De ‘wakkerblijvers’ uit Overijssel en Groningen geven juist weer aan dat er best een lampje mag branden tijdens het bedrijven van de liefde.

Liebesspiel in het licht of licht uit tijdens de seks?

Als we de resultaten van Nederlanders met andere landen vergelijken, zijn er volgens het onderzoek verschillen te zien. Zo hebben Duitsers heel graag dat er licht brandt tijdens het Liebesspiel. Polen gaan voor het licht uit tijdens de seks en dus een donkere slaapkamer.

Mannen en vrouwen Is er een verschil tussen mannen en vrouwen bij vraag lamp aan of licht uit tijdens de seks? Mannen: 52 procent lamp aan, 48 procent licht uit

Vrouwen: 48 procent lamp aan 52 procent licht uit

Schone lakens

Werd er nog meer gevraagd door de slaapkameronderzoekers eigenlijk? Jawel. Er is gevraagd naar de schoonmaaksessies van het beddengoed. Wat blijkt (weer geen eenduidig antwoord): hoe vaak we onze lakens in de was gooien, verschilt nogal. We verschonen ons bed het liefst één keer per week of eens in de twee weken.

Voor de echte viespeuken onder ons: er zijn ook mensen die aangeven nooit hun beddengoed in de was te gooien.

