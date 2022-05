Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen ochtendmens? 5 tips om je dag goed te beginnen (zelfs op maandag)

Ben je totaal geen ochtendmens? Geen probleem, dat is ook niet nodig. Met de onderstaande tips kun je ‘s morgens nog wat langer blijven liggen. Metro‘s Sharon had deze week bijvoorbeeld tien minuten de tijd tussen het opstaan en het moment dat ze op de fiets moest zitten – en ze heeft het makkelijk gehaald ook. Want met een beetje plannen kan je je dag goed beginnen.

Met deze tips kun je nog lekker laat opstaan, maar ben je wel altijd op tijd.

Zo begin je je dag goed

1. Plan vooruit

Plannen is het keyword van dit artikel. Je kunt namelijk meer plannen dan je denkt. Zo plan ik elke week wat ik die week ga eten, en doe mijn boodschappen in één keer. Dan ben ik de rest van de week geen tijd meer kwijt door inspiratieloos in de supermarkt rond te dwalen. Plan ook momenten in om te sporten, zodat je daar ‘s morgens rekening mee kunt houden.

2. Zorg voor een goed ontbijt

Ik zorg er altijd voor dat er een ontbijtje voor mezelf klaar staat, dat ik in de trein of op werk op kan eten. Meestal is dat een breakfast smoothie, een bakje kwark met diepvriesfruit of overnight oats. Allemaal ontbijtjes waar je ‘s morgens geen tijd aan kwijt bent, omdat je ze de avond van tevoren al kan maken.

Sla in elk geval nooit je ontbijt over omdat je ‘geen tijd’ hebt, want dan heb je niet genoeg energie om je dag lekker te beginnen. Hoe laat je je ontbijt eet, dat is natuurlijk helemaal jouw eigen keuze.

3. Leg je kleding de avond van tevoren klaar

Ook nog eens een handige tip om een opgeruimde kledingkast te houden: kies de avond van tevoren alvast je kleding uit. Dit scheelt ‘s morgens een hoop stress, want je hoeft alleen maar de uitgekozen kleding te pakken. Let de avond van te voren wél even op het weerbericht. Je wilt niet in een jurkje rondlopen als het ineens heel regenachtig blijkt te zijn.

4. Wees consistent

Je wordt nooit een ochtendmens als je doordeweeks de wekker op half 7 hebt staan, en in het weekend twee dagen lang tot 2 uur ‘s middags in bed blijft hangen. Je biologische klok raakt daar helemaal van in de war. Het is ook overdreven om op zaterdag je wekker net zo vroeg als doordeweeks te zetten, maar maak het niet te gek. 9 uur je bed uit is ook prima, toch?

Enne, kijk eens wat een tijd je ‘s middags ineens over hebt als je in de ochtend je boodschappen en huishouden al gedaan hebt. Genoeg tijd om iets leuks te doen!

5. Plan ook tijd voor jezelf in

Weet je nog dat we het bij punt 1 over plannen hadden? Vergeet niet tijd voor jezelf in te plannen. Als je dat niet doet, kan het soms misschien een beetje te veel worden. Plan tijd in met vrienden (elke maand een Monopoly-avond, bijvoorbeeld!), of ga lekker solo-shoppen in je favoriete stad. Ook leuk: een maandelijkse date met je vriend(in) in de bioscoop.

Disclaimer: vergeet niet te genieten en soms nog spontane dingen te doen. Een gepland leven kan soms benauwd aanvoelen als je geen ‘tijd’ meer hebt om iets spontaans te doen. Houd je dus ook niet té strak vast aan die planning, maar probeer een juiste balans te vinden.