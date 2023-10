Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffie drinken bij verkoudheid of griep: is dat net zo goed als een warme kop thee?

Een warme drank wordt vaak beschouwd als verlichtend bij verkoudheid of griep. Maar geldt dat ook voor koffie, dat net zo goed een warme drank is?

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat warme dranken symptomen als een loopneus en keelpijn tijdelijk kunnen verlichten.

Warme aard van koffie

Maar als het om koffie gaat, is de warme aard van de drank niet genoeg om het een goede optie te maken als je ziek bent. En daar zijn een aantal redenen voor, deelt Huffpost.

„Cafeïne is een stimulerend middel en hoewel het waarschijnlijk geen invloed heeft op het klinische verloop van een verkoudheid of griep kan het stimulerende karakter van cafeïne tegenwerken”, zegt Suan Hassig, universitair hoofddocent epidemiologie aan de School of Public Health van Tulane University in New Orleans.

Cafeïne als je ziek bent

„Als je te maken hebt met een virusinfectie, is goede rust één van de dingen die je echt moet onderhouden.” Slaap helpt je lichaam te herstellen van deze virussen en omdat koffie bedoeld is om je wakker te houden, kan het de benodigde slaap bemoeilijken, legt Hassig uit. „Hetzelfde geldt voor energiedrankjes, die vaak meer cafeïne bevatten dan een kop koffie.”

„Te veel cafeïne kan slecht voor je zijn, of je nu ziek bent of niet”, aldus Hassig. Maar er is nog een effect om voor op te letten: „Als het meer is dan een milde ziekte, wil je voorzichtig zijn met het consumeren van cafeïne omdat het uitdrogend kan werken. Het heeft een licht vochtafdrijvend effect”, zegt dr. Daniel Monti, de voorzitter van de afdeling Integrale Geneeskunde en Voedingswetenschappen van Jefferson Health in Philadelphia.

‘Belangrijker om water te drinken’

Maar uitdroging door cafeïne geldt voor lang niet iedereen. Milde uitdroging ontstaat vooral bij mensen die niet gewend zijn aan cafeïne en er veel van in één keer drinken, volgens NPR. „Het is belangrijker dat je water drinkt als je verkouden bent”, aldus Monti.

Ook als je last hebt van maagklachten en een geschiedenis hebt van door koffie veroorzaakte buikklachten, kun je je kopje ‘s ochtends beter overslaan. „Er is niets mis met een kop koffie, zeker niet in de eerste helft van de dag als dat je helpt om op gang te komen”, zegt Hassig. „Maar je moet je consumptie matigen vanwege de stimulerende effecten van cafeïne, en je moet rusten als je ziek bent.”

