‘Zeker helft van alle arbeidsongevallen niet gemeld’, regels tegen uitbuiting worden aangescherpt

Werkgevers verzuimen nog vaker de Nederlandse Arbeidsinspectie in te lichten over arbeidsongevallen dan eerder werd gedacht. Minimaal de helft van de ongelukken waarvoor een meldplicht geldt, wordt niet gemeld, signaleert de Algemene Rekenkamer.

Mogelijk gaat het zelfs om 70 procent. De boetes hierop zijn doorgaans veel lager dan ze mogen zijn.

Arbeidsongevallen uit het zicht

„Onveilige arbeidsomstandigheden blijven zo buiten het zicht van de Arbeidsinspectie”, schrijft de Rekenkamer. „Met name uitzendkrachten en arbeidsmigranten, die relatief vaak het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen, lopen het risico hier de dupe van te worden.” De hoop is wel dat dit volgend jaar verbetert, omdat in 2024 zowel het inhurende bedrijf als het uitzendbureau verplicht is om arbeidsongevallen te melden.

Dat bedrijven vaak geen melding doen van een arbeidsongeval, was al langer bekend. In eerder onderzoek werd het aantal niet-gemelde ongevallen op ongeveer 50 procent geschat. De Rekenkamer noemt dit nu „een ondergrens”, het werkelijke cijfer zou veel hoger kunnen liggen.

🏭 Aangescherpte regels om uitbuiting arbeidsmigranten tegen te gaan Regels voor uitzendbureaus worden aangescherpt om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Om te zorgen dat de nieuwe regels goed worden nageleefd, wordt de Arbeidsinspectie uitgebreid met negentig voltijdbanen. Wetsvoorstel Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister constateert dat bureaus momenteel regels omzeilen en dat dit leidt tot „schrijnende situaties” voor arbeidsmigranten. „Dit is Nederland onwaardig”, aldus van Gennip. In de nieuwe situatie moeten de bureaus onder meer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen en een waarborgsom van 100.000 euro overmaken. Verder moeten ze laten zien dat ze het juiste loon betalen en netjes hun belasting betalen. Partijen die gebruikmaken van de diensten van uitzendbureaus mogen voortaan alleen zaken doen met bedrijven die zich aan die regels houden, is het idee van het voorstel. De nieuwe regels gelden naar verwachting vanaf 1 januari 2026, aldus het ministerie.

‘Boetes worden niet opgehoogd waar dat wel zou moeten’

Bedrijven die worden betrapt op het niet melden van ongevallen onder werktijd, krijgen gemiddeld een boete van 1500 euro van de Arbeidsinspectie. Het maximale boetebedrag van 50.000 euro werd in zeven jaar tijd slechts drie keer opgelegd.

De Rekenkamer ziet ook nog een ander probleem: de inspectie heeft te weinig zicht op bedrijven die meermaals de fout ingaan. Dat komt doordat bedrijven soms meerdere ‘identificatienummers’ krijgen, bijvoorbeeld voor verschillende vestigingen. „Hierdoor heeft de inspectie niet altijd het overzicht dat nodig is om te zien dat bedrijven herhaaldelijk de fout in gaan”, waarschuwen de onderzoekers.

„Het risico is dan dat boetes niet worden opgehoogd waar dit volgens de wet wel had gemoeten. Het is de vraag welke gevolgen dit heeft voor de effectiviteit van de inspectie.”

Overtredingen

De inspectie neemt de suggesties van de Rekenkamer „zeker ter harte”, reageert een woordvoerster. „Dat niet alle werkgevers arbeidsongevallen melden, zien wij natuurlijk ook. De zorgen daarover delen we ook al jaren”, zegt ze. De inspectie probeert hier onder meer verbetering in te brengen door bedrijven en brancheorganisatie te informeren over de regels.

Bedrijven als recidivist aanmerken en harder aanpakken kan volgens de wet niet zomaar. „Alleen hetzelfde soort overtreding door hetzelfde bedrijf wordt gezien als recidive en zo bestraft”, legt de woordvoerster uit.

