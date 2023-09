Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel koffie mag je per dag en dit is het beste tijdstip

Sommige mensen kunnen niet zonder koffie. Ze staan ermee op, gaan ermee naar bed en drinken zo zes, zeven koppen per dag. Maar hoeveel ‘mag’ je er maximaal drinken op een dag? En op welk tijdstip is daarvoor het beste?

Geen zorgen, je mag natuurlijk zoveel koffie drinken als je zelf lekker vindt. Het gaat er in dit geval meer om wanneer het volgens onderzoekers ongezond wordt. We vertellen ‘t je. Je moet overigens niet te jong beginnen met het drinken van koffie.

Zoveel kopjes koffie mag je maximaal per dag

Uiteraard verschilt het per persoon hoeveel bakjes troost je mag nuttigen per dag. Feit is dat een stel wetenschappers er in 2019 een onderzoek op los heeft gelaten, gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition. Niet zomaar een studie, maar een langetermijnonderzoek waarin 347.077 deelnemers tussen de 37 en 73 jaar oud zijn bestudeerd. Het onderzoek is geleid door wetenschappers Dr. Ang Zhou en professor Elina Hyppönen.

De conclusie: het maximale aantal kopjes koffie per dag is vijf en in een gemiddeld bakje zit 140 milliliter. „Koffie is het meest gebruikte stimulerende middel ter wereld, maar mensen vragen vaak hoeveel cafeïne je maximaal per dag in kunt nemen”, zegt professor Hyppönen. „Veel mensen voelen zich zenuwachtig, geprikkeld of zelfs misselijk als ze te veel kopjes koffie drinken. Daarom is het een prettige zekerheid om te weten wat je limiet is. Voor een gezonde bloeddruk en een goede toekomst van je hart is het maximaal aantal kopjes per dag minder dan zes.”

Het perfecte tijdstip voor koffie

Nu wordt het ingewikkeld. Je moet niet alleen minder koffie drinken dan je gewend bent, maar ook het tijdstip klopt waarschijnlijk niet. De dag direct met koffie beginnen is niet alleen slecht voor je maag, maar ook niet goed voor je productiviteit.

Een wetenschappelijk onderzoek concludeert dat het beste tijdstip om koffie te drinken tussen 09.30 en 11.30 uur in de morgen is en tussen 14.00 uur en 17.00 uur ‘s middags. Voor de duidelijkheid: puur wat betreft productiviteit. Dit zijn namelijk de tijdstippen wanneer de natuurlijke niveaus van cortisol in ons lichaam vanzelf dalen. Uiteraard zijn dit ook gemiddelden, en verschilt het per persoon. Lees hier meer over het onderzoek.

