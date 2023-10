Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rudi onderzoekt geschiedenis Joodse moeder en Duitse vader: ‘Volkswoede richtte zich op moffenhoeren’

Je bent al ruim in de dertig en plotseling kom je achter een familiegeheim. Je Rotterdamse moeder was Joods die jouw vader, een Duitser, ontmoette tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is het uitgangspunt in de documentaire De Matroos en het Meisje.

Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn al zo vaak fascinerend. En soms ongelooflijk als er een onthutsend liefdesverhaal aan vast hangt, zoals de geschiedenis van Rudi. Max zendt morgenavond en volgende week woensdag in Noord-Zuid-Oost-West de docu De Matroos en Het Meisje uit, over de zoektocht van Rudi (1955) naar het geheim van zijn familie.

Blik op de Buis

Dat is meer dan interessant genoeg om alvast te bekijken voor tv-rubriek Blik op de Buis, dachten we bij Metro. Zoektochten naar je roots zijn een mooi – tussen haakjes – gegeven voor televisie. Dat bleek in augustus ook maar weer, in een docu over de geadopteerde Kelly die werd uitgescholden voor afhaalchinees.



KIJKTIP

Een onthutsende liefdegeschiedenis onder hoogspanning tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De docu De Matroos en het Meisje van Erik Willems is in twee delen te zien bij MAX in Noord Zuid Oost West

Woensdag 11 oktober (deel I) en woensdag 18 oktober (deel 2)

Om 18.30 NPO 2 pic.twitter.com/Lix5QM199o — Gerard Leenders (@gerardleenders) October 7, 2023

Moffenhoeren raakten zwanger

„Niet iedereen was na de oorlog blij”, klinkt aan het begin van De Matroos en het Meisje. Het is de stem van Rudi zelf: „De volkswoede richtte zich op jonge vrouwen die zich inlieten met Duitsers. Ze werden moffenhoeren genoemd, verraadsters. Sommigen van hen raakten zwanger. Samen met mijn broer ben ik één van die kinderen.”

Eén jonge vrouw had als zoveel andere moffenhoeren publiek kunnen worden vernederd (denk aan haren afknippen). Haar geluk: zij was niet in Rotterdam, maar in Duitsland.

📺 Wat is Noord-Zuid-Oost-West? ‘Het beste van de regionale omroep, bij MAX’, meldt omroep MAX over Noord-Zuid-Oost-West. Van dinsdag tot en met vrijdag krijgt de kijker rond 18.30 uur op NPO 2: ‘De etalage voor het beste van de regionale omroepen met de mooiste documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen.’

Joods meisje uit Rotterdam

Rudi vertelt daarmee het verhaal van Adriana Boonvang, een Rotterdams meisje met een vader die Joods was. Adriana is 16 als zij de zes jaar oudere Karl Leiprecht ontmoet, een Duitse matroos van de in Rotterdam gestationeerde Kriegsmarine. Bij het uitstappen uit de tram was het liefde op het eerste gezicht.

We kunnen de twee in De Matroos en het Meisje zelf horen. Steffie van den Oord interviewde het stel namelijk op 74- en 80-jarige leeftijd voor haar boek Liefde in Oorlogstijd. „Ik was bang, net als ieder kind”, vertelt Adriana over het bombardement in Rotterdam. Karl grapt over het feit waarom hij bij de Arbeidsdienst voor de marine koos: „Dan hoefde ik niet zoveel te lopen.”

Joods meisje in armen van een Duitser

Adriana is als Joods meisje dus bang voor de vijand, tot ze die vijand in de persoon van Karl in de armen sluit. Zij raakt, nog steeds 16 jaar, zwanger („het condoom ging kapot”) en na een gevaarlijke reis naar Duitsland komt Heinz in 1944 ter wereld.

Adriana verzwijgt voor haar liefde dat zij Joods is. De familie in Rotterdam komt wel achter haar situatie: „Toen was de duivel los.” Besloten werd om ‘deze schande’ voor de buitenwereld geheim te houden.

Ontdekking na dood oma

Het is niet het enige geheim, zo blijkt. Daarvoor moet je De Matroos en het Meisje maar gaan kijken. Rudi wordt elf jaar na Heinz geboren, net nadat het Joods-Duitse liefdespaar eindelijk is getrouwd. Hij wordt grotendeels bij zijn opa en oma in Rotterdam opgevoed. Wat Rudi zich herinnert, is dat opa Boonvang vaak nachtmerries had en gillend wakker werd.

Pas bij de dood van oma Boonvang in 1991, Rudi is de 30 dan allang gepasseerd, komt hij er bij toeval achter dat zijn opa Joods was.

In De Matroos en het Meisje volgen we Rudi naar zijn verborgen familiegeschiedenis met veel foto’s en in Rotterdam, Amsterdam, een werkkamp in Drenthe, Wilhelmshaven, Auschwitz en Bald Waldsee. Daarover kunnen we vooral zeggen: mooi – weer tussen haakjes – dat MAX ruimte geeft aan zulke verhalen die werden opgetekend door de regionale media.

Aantal blikken uit 5: 4

De Matroos en het Meisje is morgenavond en volgende week woensdag om 18.30 uur te zien in Noord-Zuid-Oost-West bij Omroep MAX op NPO 2.

