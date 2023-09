Vliegtuig moet na twee uur omkeren door zware diarree passagier

Een vlucht van Delta Airlines moest afgelopen week pardoes omkeren. Om een wel héél opvallende reden: een passagier had last van spartelende darmen. „De diarree zit overal”, meldde de piloot van dienst tijdens de vlucht.

Het ging om een vlucht van Amerikaanse stad Atlanta naar Barcelona in Spanje.

Op X is een audio-opname tussen de piloot en de luchtverkeersleiding tijdens de vlucht te horen. De passagier had volgens de piloot zo’n ravage aangericht, dat hij het een ‘biologisch gevaar’ noemde. „We hebben een passagier die diarree door heel het vliegtuig heeft gehad, dus ze willen dat we terugkomen naar Atlanta.”

Volgens iemand op X was de stank niet te harden en werd er een vanillegeurend desinfectiemiddel gebruikt, wat het alleen maar erger maakte. „Het druppelde door het gangpad.”

My partner was on that flight! It was pretty bad. It was dribbled down the aisle, smelled horrible. The vanilla scented disinfectant used on it only made it smell like vanilla s***. After the plane landed, it was thoroughly cleaned. They didn’t leave until around 2:30 am

