Hier praten ‘we’ volgens onderzoek over in de auto: van geheimen vertellen tot een aanzoek doen

Samen zingen in de auto, ik zie, ik zie wat jij niet ziet spelen of juist een goed gesprek voeren? Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders veelal voor die laatste optie kiezen. Sommige mensen vragen zelfs hun partner ten huwelijk in de auto.

Sterker nog, de auto blijkt een verrassend vruchtbare omgeving voor waardevolle gesprekken én het verbeteren van relaties. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Škoda, blijkt dat 83 procent van de Nederlanders vaak een goed gesprek voert in de auto.

Goede gesprekken in de auto: hier praten we over

Als we een lastig gesprek moeten voeren, kiest 49 procent van de mensen voor de auto als locatie. Daarnaast verklaart 45 procent tijdens een autorit de liefde aan hun reisgenoot en 4 procent heeft zelfs weleens iemand ten huwelijk gevraagd in de auto.

Dat de auto een goede plek is om te geheimen te delen, blijkt ook uit het onderzoek. 31 procent gebruikt ‘de wagen’ namelijk daarvoor.

De redenen daarvoor zijn onder meer dat je met elkaar in één ruimte zit, je geen oogcontact hoeft te hebben, er geen afleiding is en dat er niemand meeluistert.

🚗 Auto's in Nederland Op 1 januari 2023 waren er 8,3 miljoen personenauto’s in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is 1 procent meer dan er dat jaar daarvoor waren. 7,8 miljoen van die auto’s stonden op naam van een particulier, waarvan er 4,6 miljoen boven de 50 jaar oud waren.

Persoonlijke onderwerpen en goede gesprekken

Door drukke agenda’s, veel meldingen op je telefoon of het gevoel afgeluisterd te worden door de mensen om je heen, komt een goed en betekenisvol gesprek er soms niet van. Toch voelt 84 procent zich in de auto wél op hun gemak om zo’n persoonlijk gesprek te voeren. Voor 56 procent is de auto zelfs de plek waar ze zich het meest op hun gemak voelen om persoonlijke onderwerpen aan te snijden.

Als een autorit gemiddeld zo’n 52 minuten duurt, heb je grotere kans om tot een goed gesprek te komen. De favoriete plek daarvoor is op de snelweg.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 31 procent liever binnen dan buiten de auto vraagt hoe het met iemand gaat. 27 procent verkiest de auto boven andere ruimtes voor een gesprek over werk, een kwart praat liever over wat ze de afgelopen week gedaan hebben.

Andere onderwerpen die hoog scoren op de lijst van gespreksonderwerpen in de auto zijn onder andere ‘hoe ik me voel’ en ‘moeilijke situaties waar ik me geen raad mee weet’. Ook vrienden en familie, werk en toekomstplannen zijn gewilde onderwerpen tijdens een rit.

