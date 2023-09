Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Max Verstappen moet een miljoen euro betalen of hij mag niet racen

Max Verstappen mag niet klagen als het op geld aankomt. Het salaris van de Nederlandse Formule 1-coureur liegt er niet om. Dat is maar goed ook, want Verstappen en zijn F1-team Red Bull Racing moeten een flinke smak geld betalen om volgend jaar te mogen racen.

Je denkt toch niet dat er in de Formule 1 enkel prijzengeld richting de teams vloeit? Nee, teams moeten zelf ook flink dokken om een plekje op de grid te bemachtigen. Deze zogeheten entry fee wordt berekend op basis van het aantal punten dat in het voorgaande seizoen behaald is. En met de dominantie van het Nederlandse F1-wonder, wordt dat komend jaar een duur geintje.

Entry fee in de Formule 1

Allereerst moeten teams jaarlijks 575.000 euro dokken om mee te mogen doen aan het seizoen. Daarbovenop komt een tarief per punt. Dat ligt tussen de 5370 en 5740 euro voor de meeste teams. Alleen de constructeur die regerend wereldkampioen is moet meer lappen: tussen de 6440 en 6920 euro per punt.

Red Bull Racing gaat, met dank aan Max Verstappen, fors aan de leiding dit Formule 1-seizoen. In dit jaar, waarin meer punten te behalen zijn dan ooit tevoren, heeft het F1-team al 583 punten achter zijn naam staan. Dit vertaalt zich in bijna 4 miljoen euro, en dat met nog acht races op de agenda.

1950 euro per punt voor Max Verstappen

Max heeft afgelopen zondag een record dat al tien jaar stond aan diggelen gereden toen hij als eerste over de streep kwam op Monza. Dat was namelijk de tiende race op rij die hij won en dat is in de geschiedenis van de Formule 1 nog niet eerder voorgekomen. Zet Max Verstappen deze zegetocht voort, dan krijgt ook hij een gepeperde rekening voorgeschoteld. Er is namelijk ook een entry fee voor de coureurs, waardoor hun superlicentie (die verplicht is voor F1-coureurs) geldig blijft.

Hoewel de FIA niet wil prijsgeven hoeveel coureurs per punt moeten aftikken, is wel bekend dat het tarief sinds vorig jaar fors is verhoogd. Volgens Motorsport.com ligt dit tarief tussen de 1500 euro 1950 euro per punt. De 364 punten die Max Verstappen dit Formule 1-seizoen al bij elkaar gesprokkeld heeft, vertalen zich in 546.000 tot 710.000 euro.

Een miljoen euro door de vele F1-punten

Zoals gezegd is het seizoen nog lang niet voorbij. Dankzij zijn zegetocht scoort de Nederlander gemiddeld 26 punten per race. Huh, maar dat is het maximum aantal punten dat je kunt behalen en hij heeft niet elke race gewonnen, horen we je denken. Klopt, hij behaalde ook nog punten bij de eerste drie sprintraces. De komende maanden volgen ook nog drie Formule 1-sprintraces.

Gaat hij op dezelfde voet verder, dan, zou hij rond de 572 punten uitkomen aan het einde van het jaar. Dat betekent een rekening tussen de 858.000 en 1.115.000 euro. In een interview met een Oostenrijkse televisiezender wordt Max Verstappen gevraagd of het wel slim was dat hij in 2022 nog zoveel punten binnen harkte nadat hij al tot kampioen gekroond was. „Daar denk ik helemaal niet over na. Ik probeer gewoon elke race te winnen”, stelt de tweevoudig F1-wereldkampioen.

Max Verstappen hoeft de portemonnee niet te trekken

„Bovendien ben ik bang dat wij als Red Bull die rekening moeten betalen”, vult Helmut Marko hem aan. De hoge pief bij het Red Bull neemt samen met teambaas Christian Horner en voormalig coureur Sebastian Vettel ook deel aan het gesprek. „Ik wilde dat niet zeggen”, antwoordt Verstappen lachend. In een serieuze noot gaat Vettel erop door: „Het is belachelijk dat je in deze sport zoveel moet betalen om mee te mogen doen.” Een mening die Max Verstappen en het Red Bull-Formule 1-team delen.

