Schimmels en zwammen houden van onze huizen: wat is er tegen te doen?

Het aantal meldingen van schimmels en zwamgroei in Nederlandse huizen stijgt de laatste tijd flink. De oorzaak? We ventileren slecht.

Dat schimmels en zwammen van onze huizen houden, wordt geconstateerd door – de naam is veelzeggend – Beestjes Kwijt. Dit is een platform van ongediertebestrijders. „De oorzaak ligt voor een groot deel bij het slecht ventileren”, weet Peter Traas van Traas Ongediertebestrijding. „Zelfs met deze kou is het belangrijk om elke dag je ramen minimaal twintig minuten op een kier te zetten. Veel mensen doen dit helaas niet. Vooral vanwege de hoge energiekosten.”

Dagelijks huizen ventileren

Doe je dat niet? Dan kan je zwammen plukken en schimmels in huis verwachten. Volgens Beestjes Kwijt produceert een gemiddeld gezin elke dag zo’n tien liter vocht. Voor de goede orde: we hebben het dan over een flinke emmer water. Dit vocht komt vrij als we koken, douchen of de was doen. Maar ook ons lichaam zelf stoot vocht uit. Vooral als we slapen. Je kunt je misschien wel voorstellen dat al dit vocht in huis niet goed is. Dit moet eruit. Traas: „Als jij in de winter echter alle deuren en ramen potdicht laat, kan dat niet. Het vocht trekt in je meubels, de wanden, vloeren en het plafond. Dat wil je natuurlijk niet.”

Je zou kunnen zeggen dat ongediertebestrijders, die zijn aangesloten bij Beestjes Kwijt, belang hebben bij het verspreiden van een bericht over schimmels en zwammen. Aan de andere kant: door hun simpele tips over ventileren, heb je deze bedrijven helemaal niet nodig…

Gevolgen van slecht ventileren

Onvoldoende ventileren, vooral in de winter, zorgt steevast voor problemen. De warme, vochtige lucht in huis veroorzaakt namelijk schimmels. Hardnekkige zwammen verplaatsen zich door muren en zorgen zo voor flinke overlast. „De stank van deze zwammen is heel vervelend”, zegt Traas. „De penetrante geur zorgt voor gezondheidsklachten. Het slaat op de longen en zorgt voor hoofdpijn. Daarnaast kan zwamgroei de constructie van je huis beschadigen. Hout, beton, cement en zelfs kunststof is niet veilig voor deze schimmel. Heb je eenmaal zwam in huis, dan ben je daar niet zomaar vanaf.”

Zwam bestrijden is een hele klus en de kosten lopen met een beetje pech al snel in de papieren. Dit kun je dus maar beter voor zijn.

Het beste moment

Hét moment om te ventileren is ‘s nachts. Ook op de slaapkamer. Je raam op een kier zetten is al genoeg. De vochtige lucht kan dan zonder probleem je huis uit. Dankzij de frisse buitenlucht val je sneller in slaap. De gezonde lucht zorgt er bovendien voor dat je ‘s morgens opgewekt en uitgerust wakker wordt. „Maar alleen ‘s nachts ventileren is eigenlijk niet genoeg”, zegt Traas. „Heeft je huis een mechanische ventilatie? Laat deze altijd aanstaan en zet hem op standje maximaal wanneer je kookt of onder de douche staat. Op deze momenten is het noodzakelijk dat er een luchtstroom op gang komt in huis. De laagste stand is niet voldoende. Ga je overdag de deur uit? Zet dan ook eens de ventilatieroosters in je raam open. Zo verdwijnt de vuile, vochtige lucht uit huis en stroomt er droge, schone lucht naar binnen.”

Ventileren voor een lagere energierekening

Goed ventileren zorgt dus voor een goede luchtkwaliteit én voorkomt schimmels zoals zwam. Maar dat is nog niet alles. Dagelijks het huis luchten pakt namelijk ook goed uit voor je energierekening. Traas sluit af: „Je zou het misschien niet zeggen met de huidige gasprijzen. Toch is het zo. Droge, frisse lucht opwarmen kost namelijk minder energie dan vochtige lucht verwarmen. Het voelt misschien even fris aan wanneer half januari de ramen hebben opengestaan. Zodra je deze dicht doet, is het huis veel sneller op temperatuur. En dat zonder extra energie te verbruiken. Ventileren is daarmee niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor je portemonnee.”