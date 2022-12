Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten bibberen van de kou in studentenhuizen, verhuurders zetten thermostaat lager

Studenten zitten massaal in de kou door de opgelopen energietarieven en hoge energierekeningen. Huisbazen zetten de verwarming extreem laag en in studentenhuizen ontstaan ruzies over wat een acceptabele leeftemperatuur is.

Dat studenten bibberen in hun studentenhuizen, blijkt uit een rondvraag van het Algemeen Dagblad.

Afgelopen weekend schreef columnist Beau van Erven Dorens nog dat zijn studerende zoon Bobbie de temperatuur thuis zeer aangenaam vindt in vergelijking met die in zijn studentenhuis in Utrecht. „Vanwege kostenoverwegingen staat daar alleen in de gemeenschappelijke kamer de verwarming aan. Hij slaapt noodgedwongen met trui en sokken aan, maar mort daar verder niet over.”

Veel studenten in de kou

Van Erven Dorens had deze week iets minder belangrijks aan zijn hoofd, toen hij in zijn RTL-talkshow door een illusionist in tweeën werd gedeeld. Maar in zijn column was het tijd voor serieuzere zaken. Zijn zoon Bobbie blijkt lang niet de enige student die kleumend op zijn studentenkamer zit, terwijl de winter nog moet beginnen. „Wij horen van veel studenten die in de kou komen te zitten door huisbazen die ineens de verwarming lager zetten”, vertelt Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die zelf ook in deze situatie verkeert. „Dat is nu al onacceptabel, maar het wordt ronduit onveilig als het nog kouder gaat worden. Huisbazen kunnen ook besparen op hun energiekosten door te investeren in dubbel glas.” De vakbond tipt de studenten zelf over de mogelijkheid voor energietoeslag.

Voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg ISO Terri van der Velden hoort ook veel verontrustende geluiden in haar omgeving.

‘Blijf met je handen van de thermostaat af’

De Woonbond heeft op de kou leidende studenten gereageerd. Verhuurders moeten „met hun handen van de thermostaat afblijven”, reageert de bond op verhalen van studenten die zeggen dat hun huisbaas ineens de verwarming lager zet om kosten te besparen. De organisatie zegt die signalen te herkennen en hoort ook zelf verhalen over verhuurders die ervoor zorgen dat huurders hun thermostaat niet meer zelf kunnen instellen.

Zowel de studentenbond als de Woonbond zegt dat verhuurders hun panden beter moeten isoleren. „Vooral in de particuliere huursector bevinden zich naar verhouding de meeste slecht geïsoleerde woningen, waaronder ook studentenhuizen”, aldus de belangenorganisatie voor huurders. Die vindt verder dat enkel glas als een gebrek aan de woning moet worden aangemerkt. Als dat gebeurt, kunnen huurders via de Huurcommissie een lagere huur afdwingen.

Studenten en energiekosten

Een deel van de studenten heeft een all-in-huurprijs waarbij de energiekosten zijn inbegrepen. Die mag niet zomaar worden verhoogd. Als de service- en energiekosten als aparte kostenpost zijn uitgesplitst, kunnen de kosten wel worden doorberekend. Het is afhankelijk van hoe dat in het huurcontract staat.

Er zijn ook studenten die zelf hun energiezaken regelen. Veel van hen hebben hun kosten het afgelopen jaar hard zien stijgen door de energiecrisis die uitbrak na de Russische inval in Oekraïne.

Wil je meer weten over het prijsplafond voor gas en stroom en de energietarieven voor 2023, lees dan hier.