Zoveel contant geld mag je thuis belastingvrij bewaren

Je kunt in Nederland een behoorlijk bedrag belastingvrij sparen. Met ingang van 2023 is dat bedrag ook nog fors verhoogd. Maar hoe zit het eigenlijk met de regelgeving omtrent contant geld? Mocht je nog ergens een flinke verzameling oude spaarvarkens hebben liggen, dan is het belangrijk deze ook mee te rekenen bij de eerstvolgende belastingaangifte.

Eerder schreven we al over de verhoogde vermogensbelasting én het verruimde bedrag dat je sinds dit jaar belastingvrij mag sparen in Nederland. Hierbij gaat het dus over de bezittingen in box 3 van het belastingstelsel. Dat zijn spaartegoeden en de beleggingen die nog niet zijn aangegeven in de eerste of tweede belastingbox. Binnen box 3 vallen onder andere bank- en spaartegoeden, maar ook aandelen, tweede woningen én – je raadt het al – contant geld.

Een goedgevulde spaarpot

Heb je een bedrag in huis dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dan moet dit worden opgegeven bij de belastingdienst. Niet alleen munt- en briefgeld worden hierbij meegerekend, maar ook cadeaubonnen tellen mee voor het vrijgestelde bedrag aan contant geld. Overigens hoef je het bedrag tot de vrijstelling niet op te geven. Heb je dus méér contanten in huis dan het vrijgestelde bedrag? Dan kun je het vrijgestelde bedrag eerst aftrekken en hoef je alleen het bedrag bóven de grens op te geven.

💡 Heb jij een fiscale partner? Ben jij er niet zeker van of je wel of geen fiscale partner hebt? Lees daar meer over via De Belastingdienst.

Het geldbedrag dat is vrijgesteld van belasting is sinds 2023 gelijk aan 596 euro. In 2021 was dit nog 552 euro en in 2022 was het 560 euro. Heb je een fiscale partner? Dan is dit het vrijgestelde bedrag dubbel zo hoog: 1.192 euro, dus.

Verzekeraars & contant geld

In Nederland bestaat er geen bovengrens voor de hoeveelheid contant geld die je in huis mag hebben. Maar of het verstandig is, dat is de vraag. Nederlandse inboedelverzekeringen vergoeden bij diefstal namelijk een bedrag tussen de 250 euro en 1.500 euro en twee verzekeringen vergoeden helemaal geen cash, schrijft de Consumentenbond.

Minder grote cash-aankopen

Wél staan er de nodige veranderingen op de agenda als het gaat over aankopen in contanten. Met de huidige wetgeving mag je namelijk geen aankopen van meer dan 10.000 euro doen met contant geld.

In strijd tegen witwaspraktijken heeft minister Kaag van Financiën op 21 oktober 2022 een wetsvoorstel ingediend dat de maximale prijsgrens van aankopen met contant geld verlaagd tot 3.000 euro. Vooralsnog is het wetsvoorstel in behandeling: op 2 februari zal het voorstel verder worden besproken.

Wat voor nu vooral belangrijk is: heb je meer dan 596 euro contant geld in huis? Dan ben je verplicht om alle contanten boven dit bedrag mee te nemen in je belastingaangifte.