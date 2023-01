Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Sterre: ‘Ik wil niét onder de 20.000 euro komen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Sterre, die voor de liefde naar het buitenland verhuisde, maar het nu alleen moet rooien.

Beroep: ZZP’er, ambulant begeleider

Netto inkomen: 2400

Woont: in een huurappartement

In de zomer van 2021 is Sterre met haar ex-vriend naar Spanje verhuisd, zijn thuisland. Na een klein jaar liep die relatie op de klippen, maar Sterre keerde niet zomaar terug naar Nederland. Ze voelt een verantwoordelijkheid naar het Nederlandse gezin waar ze werkt en besluit te blijven. Toch is de toekomst nog onzeker. In de zomer van 2023 zal het expat-gezin waar ze werkt terugkeren naar Nederland, waardoor het werk daar voor Sterre stopt. Wat brengt de toekomst en hoe heeft ze deze klappen financieel opgevangen?

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„22.000 euro.”

Hoe veel had je gespaard voordat je vertrok uit Nederland?

„Het bedrag wat ik nu nog heb en het bedrag dat ik bij elkaar had gespaard toen ik vertrok, is ongeveer gelijk. Maar de breuk tussen mij en mijn ex heeft een hoop geld gekost. Toen we nog samen waren, pakten we het financieel slim aan, vind ik ook achteraf nog. We hadden allebei een inkomen. Ongeveer één derde van beide inkomens, werd op een gezamenlijke rekening gezet. Het geld dat ik daarna overhield, zette ik op mijn spaarrekening en daar kocht ik dingen van voor mijzelf. Ik kon vrij veel sparen, wat ik eigenlijk altijd heb gedaan.”

Hoe heb je het aangepakt, toen jullie uit elkaar gingen?

„Ik ging op zoek naar een nieuw huis en ik moest veel nieuwe meubels kopen. De auto had ik nodig voor werk, dus ik heb hem daarvan uitgekocht. Ik bleef achter zonder meubels, dus veel van mijn huidige inboedel heb ik nieuw aangeschaft. Daardoor heb ik een flink beroep moeten doen op mijn spaarrekening. In totaal ben ik aan die verhuizing zo’n 6.000 euro kwijt geweest. Als dat niet had gehoeven, was mijn spaarrekening nu nog een stuk ruimer geweest. Gelukkig lukt het nu wel weer om te sparen.”

Vond het moeilijk om je spaarrekening te zien krimpen?

„Eigenlijk wilde ik echt niet aan dat geld komen. Ook met het idee dat dat geld bedoeld is om ooit in Nederland een huis te kunnen kopen. Dus ergens baal ik ervan dat ik zo’n groot deel heb moeten uitgeven. Tegelijkertijd vond ik het ook belangrijk dat dit nieuwe huis mijn eigen plek zou worden, dus ik wilde het leuk aankleden. Toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik koste wat het kost niet onder de 20.000 euro spaargeld zou uitkomen. Dat is gelukt. Achteraf gezien had ik misschien wat meer tweedehands spullen kunnen kopen, of een gemeubileerde woning kunnen zoeken. Wel ben ik nu heel gelukkig in mijn nieuwe huis, dus dat is veel waard.”

Sparen lukt nu dus weer. Hoe doe je dat?

„Ik houd netto zo’n 2.400 euro per maand over. Mijn appartement kost 830 euro. Daarnaast heb ik natuurlijk energiekosten en verzekeringen. Daar komen de boodschappen nog bij, waardoor ik maandelijks tussen de 1200 en 1300 euro aan kosten heb. Daarnaast gaat er dan nog zo’n 1.000 euro naar de spaarrekening. Ik merk wel dat het leven zonder partner duurder is, samen kun je veel kosten splitten. Alleen is dat toch anders.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Dat zijn toch de boodschappen. In Nederland is dat nog wel een stukje duurder, maar hier is alles ook behoorlijk aan de prijs. Het verschil is overigens nog wel groot. De laatste keer dat ik in Nederland was, kostte een komkommer 1,15 euro herinner ik me. Hier kost – een Nederlandse komkommer ook nog eens – 80 cent. Dat is wel een behoorlijk verschil.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou het wel fijn vinden om weer kosten te kunnen delen met een partner. Dat maakt het allemaal een stuk goedkoper. Daarnaast zou ik ook kiezen voor meer stabiliteit. Als zzp’er moet je altijd voor je eigen kosten opdraaien. Als ik bijvoorbeeld ziek ben, of niet fit, dan blijf ik zo lang mogelijk doorwerken omdat ik weet dat er anders niets binnenkomt. Gelukkig is het gezin waar ik voor werk heel meedenkend. Een tijd geleden had ik het echt behoorlijk te pakken. Toen heb ik toch gewoon de uren mogen schrijven, die ik normaal zou hebben gewerkt.”

„Mocht ik teruggaan naar Nederland, dan zou ik weer voor een baas gaan werken. Dat geeft op veel vlakken toch een stuk meer zekerheid.”

Maak je je zorgen over de woningmarkt in Nederland, als je terug zou willen?

„Een beetje wel. Ik denk erover komende zomer terug te gaan. Ik kan tijdelijk bij mijn moeder terecht, maar dat zou ik niet willen voor een te lange periode. Ik sta gelukkig wel al elf jaar ingeschreven bij Woningnet, dus hopelijk helpt dat. Mijn moeder heeft daar flink op aangedrongen, zodra ik 18 jaar werd heb ik me daar dus aangemeld. Dat kost ook maar 9 euro per jaar, wat eerst door mijn moeder werd betaald.”

„Ik zou natuurlijk ook graag een huis willen kopen, maar het is de vraag of dat lukt. Ergens lijkt het ook alsof er steeds meer status wordt verleend aan het kopen van een huis. Ik zie ook nog de voordelen van een huurhuis: daar worden een hoop dingen geregeld door bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. En misschien wil ik in eerste instantie kijken of ik bijvoorbeeld op een huis zou kunnen passen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Gun jezelf om ook wat uit te geven. Kijk naar je inkomsten en je vaste lasten, maar geef jezelf vervolgens ook wat budget om leuke dingen te kopen of te doen. Beloon jezelf daar af en toe in, maar overweeg wel bij aankopen of je daar echt blij van wordt. Daarnaast zou ik het aanraden om een spaarrekening te openen bij een andere bank. Ik heb dat zelf, waardoor ik niet constant dat geld terugzie in zo’n bankieren app. Doordat het geld op een andere rekening staat, vergeet ik soms bijna dat dat er nog is. Zo geef je je spaargeld minder makkelijk uit.”

