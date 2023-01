Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pratende M&M’s zijn ‘te woke’, VS haalt reclame van de buis

Amerikanen die erg gehecht zijn aan de pratende M&M-figuurtjes, hebben een zware week. M&M’s stopt met de geanimeerde ‘levende’ chocolaatjes in televisiereclames. Reden is ophef die in de Verenigde Staten is ontstaan over de figuurtjes. Nadat ze verschillende ‘inclusieve’ veranderingen hebben ondergaan, zouden ze nu te ‘woke’ zijn.

M&M’s maakt al jaren reclames met de pratende chocolaatjes ‘Red’ en ‘Yellow’. Dat doet het snoepmerk niet alleen in de Verenigde Staten, ook in Nederland.

‘M&M’s is pas tevreden als alle cartoonfiguurtjes geslachtsloos zijn’

De ophef in de Verenigde Staten werd aangejaagd toen Tucker Carlson, een van de bekendste politieke commentatoren in het land en de ster van de rechtse nieuws- en opiniezender Fox News, zich fel uitsprak tegen de make-over van de ‘levende’ M&M-poppetjes. Die make-over is volgens hem onderdeel van een politiek spel van het snoepmerk, dat meer inclusiviteit wil uitstralen.

Onder meer het feit dat een van de vrouwelijke M&M’s, groen van kleur, haar pumps inruilde voor sneakers zou een aanval zijn op klassieke genderrollen. Tucker Carlson zei dat de figuurtjes werden ‘ontvrouwelijkt’. „M&M’s is pas tevreden als alle cartoonfiguurtjes geslachtsloos zijn. Tot het moment dat je met geen van hen nog iets zou willen drinken. Dat is het doel”, zei hij.

Oranje, paars, groen: geen poppetje kan het in de VS goed doen

Dat was niet alles. ‘Red’ en ‘Yellow’ krijgen de laatste jaren steeds vaker gezelschap van de andere kleuren. Een daarvan is ‘Purple’, een vrouwelijk chocoladepoppetje dat wat aan de dikke kant is en het daarom flink moet ontgelden. Conservatieven in de Verenigde Staten vinden het maar niks dat M&M’s op die manier ‘body positivity’ wil aanjagen.

Ook is er veel kritiek op het ietwat angstige oranje poppetje, dat snoepers volgens rechts Amerika meer angst zou inpraten. In zijn laatste tirade over de ‘obese en lesbische’ laat Tucker Carlson zich uit over de situatie.



Our response to the end of the obese and lesbian M&M spokescandies pic.twitter.com/HuSfAryyQi — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 24, 2023

Vraagtekens bij aankondiging van snoepmerk

Er worden ook vraagtekens gesteld bij het moment van de aankondiging van M&M’s, dat dus besluit de poppetjes in de ban te doen. De ophef was vooral online al weer grotendeels uitgedoofd. Bovendien maakte het snoepmerk al in december bekend dat komiek en actrice Maya Rudolph in de reclame van M&M’s zou spelen rond de Super Bowl.

De finale van het American footballseizoen is een van de best bekeken tv-avonden van het jaar. Er wordt altijd erg uitgekeken naar de reclames die in de pauze te zien zijn. Natuurlijk krijgt de reclame rond M&M’s nu nóg meer aandacht. De stap van M&M’s zou daarom ook een publiciteitsstunt kunnen zijn.

Of de pratende M&M’s nog wel te zien zijn in de Nederlandse tv-reclames is nog niet duidelijk. De woordvoerder van M&M’s in Nederland heeft nog niet gereageerd op Metro’s vragen hiernaar.