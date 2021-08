6 oorzaken van uitblijvende resultaten in de sportschool

Heb je het gevoel dat je alles geeft in de sportschool of tijdens jouw thuistrainingen, maar blijven de resultaten uit? Dan is de kans groot dat minstens één van de onderstaande factoren een rol speelt in je leven.

Tijd voor actie. Elimineer de onderstaande punten en zorg voor meer groei in de gym.

Oorzaken van uitblijvende resultaten sportschool

1. Te veel stress

Een stressvolle baan, op zoek naar een nieuw koophuis, een relatie die niet zo lekker loopt; allemaal voorbeelden van stress. Stress kan een enorme impact op jouw resultaten in de sportschool hebben. Lees hier hoe je stress kunt aanpakken.

2. Te hoog trainingsvolume

Sta jij het liefst zeven keer per week in de sportschool, maar blijven de resultaten uit? Las dan eens twee rustdagen per week in. Te veel trainen is niet goed voor je lichaam, omdat het lichaam dan niet kan herstellen van de vorige training.

3. Slechte nachtrust

Slaap wordt flink onderschat. Het effect van slaap is enorm op je training. Niet alleen herstellen je spieren in je slaap, maar uiteraard heb je na een goede nacht slaap ook meer energie om de volgende training goed uit te voeren. Pak jij minder dan acht uur slaap per nacht, dan zien wij nog verbeterpunten.

Ook eten hoort bij de sportschool

4. Je eet te weinig

Is het jouw doel om wat breder te worden, en ben je daarvoor volop aan het trainen? Dan wil je ook genoeg eten om je lichaam van de nodige voedingsstoffen te voorzien. Je kunt de spieren in jouw lichaam immers niet opbouwen als er geen bouwstoffen binnen komen. Reken eens uit wat jouw caloriebehoefte is, en check of jij daar dagelijks 100-200 kcal boven zit.

5. Je houdt je trainingen niet netjes bij

Sta jij in de sportschool zonder plan en weet je eigenlijk niet meer welke oefeningen je vorige week hebt gedaan? En welke gewichten je toen had gekozen? Dan is het niet zo gek dat jouw resultaten uitblijven. Als je jouw spieren niet blijft prikkelen door elke week iets meer of zwaarder te trainen, dan raken jouw spieren comfortabel. Comfortabele spieren betekent stilstand en stilstand is achteruitgang.

Houd daarom bij hoe je getraind hebt. Of dat nou het gewicht van jouw squat is of het aantal minuten air bike. Door jezelf elke keer weer nét iets verder te pushen, ga je vanzelf resultaat zien.

6. Je maakt wel progressie, maar ziet het niet

Als laatste nog een andere categorie. Je denkt dat je geen progressie maakt in de sportschool, maar eigenlijk focus je je op het verkeerde. Progressie is namelijk meer dan elke week meer kilo’s kunnen bankdrukken. Denk aan een herhaling meer, een betere uitvoering, minder rust tussen de sets en een extra pauze. Dus misschien maak je wel degelijk progressie, maar zie je dat niet per se aan het aantal kilo’s dat je de lucht in tilt.

Vind je de sportschool eigenlijk te saai en/of te duur? Lees hier dan de alternatieven.