We mogen hopen op een lekkere nazomer: wordt september een tropische verrassing?

Het weer viel deze zomer een beetje tegen, maar niet getreurd. We mogen namelijk hopen op een lekkere nazomer. En misschien zit er zelfs wel een ‘tropische verrassing’ in. Dat weet Weeronline te melden.

Volgens het weerbureau start de meteorologische herfst woensdag met ‘vrij rustig najaarsweer’. Dat houdt in: weinig wind, wolken en regelmatig ruimte voor de zon. Af en toe kan er een licht buitje voorkomen, maar bijzonder nat wordt het de eerste dagen waarschijnlijk niet. Zomerse hitte hoeven we (nog) niet te verwachten, maar de temperatuur komt naar verwachting wel dagelijks uit rond 20 graden. Dat is een gebruikelijke middagtemperatuur voor begin september, benadrukt Weeronline.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aanstaande woensdag (1 september) start de meteorologische herfst. Komt er nog een beetje nazomer? ⬇️https://t.co/9g4OMEHSmp — Weeronline (@weeronline) August 28, 2021

Kans op lekkere nazomer

In de tweede week van september neemt de onzekerheid in de windrichting toe en dat is goed nieuws. Zuidenwinden behoren dan namelijk tot de mogelijkheden en dat kan temperaturen van (ruim) boven de 20 graden opleveren. De kans daarop is volgens Weeronline ongeveer 60 procent. Zelfs zomerse temperaturen van 25 graden zijn niet geheel uitgesloten met een kans van ongeveer 15 procent.

Tropische verrassing in september?

Volgens het weerbureau kan het nóg gekker, want september had in het verleden wel eens tropische verrassingen te bieden. Zo werd vorig jaar op 15 september het hitterecord voor die maand verbroken met 35,1 graden in Gilze-Rijen. Nooit eerder was er zo laat in het jaar een officiële tropische dag. Het zijn uiteraard allemaal geen garanties, maar er is dus nog volop kans op een lekkere nazomer.

Zomer was zo slecht nog niet

Onlangs vertelde meteoroloog Yannick Damen nog aan Metro dat de zomer eigenlijk helemaal niet zo slecht was. Veel mensen beoordelen de zomer van 2021 als slecht, terwijl de temperatuur juist warmer werd gemeten dan normaal. Gemiddeld over het land scheen de zon zo vaak als je ongeveer kan verwachten in het Nederlandse weer en ook kregen we landelijk een gemiddelde hoeveelheid regen. Hoewel de warme dagen de hele zomer van de partij waren, kwam de echte zomerse warmte vooral tot uiting in juni, in de eerste twintig dagen van deze maand.