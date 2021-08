Orkaan Ida raast af op de VS, groeit uit tot zware storm van 4e categorie

Orkaan Ida is vandaag uitgegroeid tot een zware storm van de 4e categorie, op dezelfde dag dat die aan land komt in de Amerikaanse staat Louisiana. Mensen zijn massaal New Orleans en andere kustgebieden ontvlucht vanwege de grote schade die er wordt verwacht.

Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) meldde aan het begin van de nacht (lokale tijd) dat de orkaan windsnelheden tot 215 kilometer per uur had bereikt. Het centrum verwacht dat Ida als een „extreem gevaarlijke” storm van de 4e categorie aan land komt met „levensbedreigende overstromingen”. Dat gebeurt waarschijnlijk in de avond of aan het begin van de komende nacht. Vorig jaar rond deze tijd had Amerika ook al te maken met een zware orkaan: Laura.



BREAKING UPDATE: Hurricane Ida now a Cat 4 storm with 150 mph winds. https://t.co/t21tw46PLf • Currently 50 miles from Louisiana coast • NHC: "Catastrophic wind damage is likely" • "Extremely life-threatening storm surge" of 9+ feet "is imminent," NHC says pic.twitter.com/i4TGKNY5cZ — NBC News (@NBCNews) August 29, 2021

In het kustgebied zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Op beelden van lokale media is te zien dat gisteren op de wegen naar het binnenland lange files stonden. De nationale weerdienst roept mensen in gebieden waarvoor een evacuatiebevel is uitgevaardigd op om daadwerkelijk weg te gaan. Dat advies geldt ook voor mensen die niet verplicht hun huis moeten verlaten, maar wel in de regio wonen.

Gouverneur John Bel Edwards waarschuwde gisteren dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die de staat treft sinds 1850. Meteorologen „zijn zeer zeker over het huidige traject en de intensiteit zoals voorspeld is voor orkaan Ida. En je hoort ze niet vaak met dergelijke zekerheid praten”, aldus Edwards tegen verslaggevers.

President Joe Biden heeft voor Louisiana de noodtoestand uitgeroepen en heeft alvast toegezegd zo snel mogelijk te hulp te schieten als de storm voorbij is.



Wow. Hurricane Ida is becoming an absolutely terrifying monster storm – nearing Category 5, 150mph winds & an ‘eye’ 17 miles wide. One of America’s biggest ever hurricanes. It will cause mayhem when it smashes into Louisiana in a few hours – good luck to everyone there. 🙏 pic.twitter.com/6Fv6hfkbkX — Piers Morgan (@piersmorgan) August 29, 2021

18 jaar na Katrina

Ida komt precies zestien jaar na de verwoestende orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. New Orleans, de grootste stad van Louisiana, stond toen voor 80 procent onder water. Meer dan 1800 mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven. De schade liep op tot in de miljarden dollars.