De 7 mooiste, onontdekte sup- en kanoroutes van Nederland

De natuur kun je op verschillende manieren verkennen. Maar wil je echt diep de natuur induiken? Dan kun je het beste stand up paddelen (suppen) of kano’en. Op de sup of in de kano betreed je binnen no-time de mooiste wateren.

Metro zet de 7 meest idyllische routes voor jou op een rijtje, waar je oog in oog staat met dobberende zwanen, pasgeboren meerkoeten en kwakende ganzen.

7 prachtige suproutes en kanoroutes van Nederland

Gemiddeld leg je zo’n 5 kilometer per uur af op een sup. Metro onderzocht voor jou de mooiste routes en het aantal verbrande kilocalorieën die je hiermee verbrandt.

1. Kanoroute Eiland van Schalkwijk

Op zoek naar een avontuurlijke route? Kijk dan eens naar de eiland route van Schalkwijk, waar je langs forten en verdedigingswerken vaart. Je kunt hier ook kamperen en vanuit je tent het water inrollen op de sup. Een mooie route om af te leggen per kano is fort Lunet aan de Snel, wat verscholen is tussen het groen: een ideale plek om even helemaal weg te zijn.

Reisduur: 18 km

Aantal verbrande kilocalorieën (kcal): 810



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Suppen in het Nationaal Park De Alde Feanen

Tussen Leeuwarden en Heerenveen vind je het Nationaal Park de Alde Feanen: een natuurgebied met een overweldigde hoeveelheid vogels en planten. Hier kom je tot rust, terwijl je met de sup of kano door kleine slootjes vaart. Er zijn verschillende sup routes in het Nationaal Park De Alde Feanen te vinden, waaronder de 40 Mêd en Wikelslân.

3. Suproute op de Hunze in Drenthe

Nog zo’n avontuurlijke route is de Hunze in Drenthe, waar je naast prachtig vaarwater, ook stroomversnellingen vind en heuse wildlife. Op de sup of in de kano kun je makkelijk pauzeren en in een van de mooie bossen rondlopen. De tocht van Gasselternijveen naar Zuidlaardermeer leg je af in ongeveer 30 kilometer. Dit kun je dus doen.

Reisduur: 30 km

Aantal verbrande kilocalorieën (kcal): 1350

4. Kanoroute Wirdumroute Appingendam

Zin om een idyllische route af te leggen langs kleine huisjes aan het water? Dan is deze tocht echt iets voor jou. Een afwisselende tocht om af te leggen op de kano. Je zult namelijk verschillende landschappen zien, waaronder windmolens, het platteland en prachtige villa’s. Geschikt voor de beginnende kanoër, die graag wat te zien heeft.

Reisduur: 24 km

Aantal verbrande kilocalorieën (kcal): 1080



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. Giethoorn: een route door de Wieden

Een toeristisch hoogtepunt is natuurlijk Giethoorn, waar het normaal gesproken uitpuilt van de nieuwsgierige Chinezen. Als je in deze tijd een kano- of suproute maakt door Giethoorn zul je geen toeristen zien, maar wel de karakteristieke bruggetjes, prachtige boerderijen en looiende landschappen. Tijdens deze route kom je ook langs het groen in De Wieden: een waar natuurmonument.

Reisduur: 10,57 km

Aantal verbrande kilocalorieën (kcal): 475,65

6. Kanovaren in de Lopikerwaard

Tussen Gouda en Utrecht vind je het groene Lopiker- en Linschoterwater. In dit gebied vind je de mooiste rivieren, weiden en oude stadjes. Een geweldige plek om te suppen of om een idyllische kanotocht te maken. Er zijn verschillende routes die je in deze regio kunt aanhouden. Kies uit de Linschotenroute , de Lopikerwaardroute, Polsbroekroute of de Wierickeroute.

19 km/48 km/11 km/22 km

7. Open Kano Festival 2021

Geen officiële route, maar wel leuk: het open kano festival. Dit jaar vindt het plaats van 11 tot 12 september tussen Weerribben, Wieden en Ossenzijl. Een waar festijn voor de liefhebbers van kanoën, dat in tegenstelling tot andere festivals wél door kan gaan ;). Op anderhalve meter uiteraard.

Kijk voor meer informatie op de website van de organisatie.