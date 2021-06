Week zonder suiker? In deze onverwachte producten zit meer suiker dan je denkt

Kun jij een week lang zonder suiker? Vandaag start de Nationale Suiker Challenge, die duurt tot 13 juni. Je krijgt namelijk veel vaker suikers binnen dan je wellicht verwacht en dat mag volgens het Diabetes Fonds wel een tandje minder.

Ruim 50.000 Nederlanders durven het aan en laten een zoete traktatie staan deze week. Maar niet alleen snoep en koek laten het glazuur van je tanden afspringen. Nee, in veel meer onverwachte producten zit suiker. En daar zijn we ons vaak niet bewust van.

Cijfers over suikers

Even wat cijfers op een rijtje. Gemiddeld krijgen we 99 klontjes suiker per week binnen, en zoals je weet is dat echt niet gezond. Het verhoogt de kans op overgewicht en diabetes. Maar daarnaast zijn gezonde producten vaak duur: de gemiddelde prijs van ongezonde producten steeg het afgelopen jaar met 15 procent. Daartegenover stegen de prijzen van gezonde producten met 21 procent. Volgens het Diabetes Fonds vindt 80 procent van de Nederlanders dat fabrikanten moeten stoppen met het toevoegen van onnodige suikers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat 60 procent van de volwassenen en 90 procent van de kinderen in Nederland te veel suikers binnen krijgen.

‘Stiekeme suikers’

We sommen een aantal producten voor je op waarvan je het wellicht niet verwachtte dat er ‘stiekeme suikers’ inzitten:

Yoghurt: Voornamelijk magere yoghurt.

Voornamelijk magere yoghurt. Smoothies: Zeker smoothies van de supermarkt bevatten vaak extra suikers. „Maar ook een eigen gemaakte smoothie is niet altijd gezond”, zo vertelde diëtist Carina Bijman aan NH Nieuws.

Zeker smoothies van de supermarkt bevatten vaak extra suikers. „Maar ook een eigen gemaakte smoothie is niet altijd gezond”, zo vertelde diëtist Carina Bijman aan NH Nieuws. Müesli

Plantaardige melk: Hoewel menig ‘fitgirl’ het liefst haver-, amandel- of rijstemelk drinkt, zit er in veel van deze melksoorten suiker. Let op of er dextrose op de verpakking staat.

Hoewel menig ‘fitgirl’ het liefst haver-, amandel- of rijstemelk drinkt, zit er in veel van deze melksoorten suiker. Let op of er dextrose op de verpakking staat. Tonic : Lekker bitter en minder suikers? Nee toch niet, Een gin-tonic bevat al snel zes suikerklontjes.

: Lekker bitter en minder suikers? Nee toch niet, Een gin-tonic bevat al snel zes suikerklontjes. Pastasausen uit de Supermark: Yep! Daar gooien ze vaak een lekkere portie suiker bij

Yep! Daar gooien ze vaak een lekkere portie suiker bij Ice tea: Hoewel een ‘Ice tea green’ als gezond drankje klinkt, blijft het frisdrank.

Hoewel een ‘Ice tea green’ als gezond drankje klinkt, blijft het frisdrank. Proteïnerepen

Soep uit blik: Lekker makkelijk, maar niet zo gezond. Let op: sucrose, High Fructose Corn Syrup, gerstmout, dextrose, maltose en andere zoete toevoegingen op het etiket.

Lekker makkelijk, maar niet zo gezond. Let op: sucrose, High Fructose Corn Syrup, gerstmout, dextrose, maltose en andere zoete toevoegingen op het etiket. Ingeblikte bonen: 250 gram ingeblikte bonen bevat ongeveer 5 theelepels suiker.

Etelka Ubbens, Algemeen Directeur van het Diabetes Fonds vertelt: „Het is hard nodig om massaal een weekje ‘af te kicken’. Volwassenen in ons land krijgen iedere dag 30 procent te veel vrije suikers binnen. Kinderen zelfs 80 procent te veel”. Volgens Ubbens hebben ruim één miljoen Nederlanders diabetes type 2. „Een groep die fors groeit als we niet met z’n allen gezonder gaan leven”, aldus de directeur van het Diabetes Fonds.



"Acht van de tien Nederlanders vinden het belangrijk dat eten en drinken gezonder wordt gemaakt. Jij ook? Teken de petitie en sluit je aan bij Team Gezonde Voeding Nu! https://t.co/YFt7DnpYHH Het is #tijdvoorgezondevoeding" pic.twitter.com/oFaUk5qvC8 — Diabetes Fonds (@DiabetesFonds) June 4, 2021