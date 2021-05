5 tips om op Anti-Dieetdag af te vallen zonder te lijnen

Het is vandaag de Internationale Anti-Dieetdag. Jawel, die bestaat ook. Daarom: vijf tips om vanaf deze dag af te vallen… zonder te lijnen.

Wie begin januari vol enthousiasme aan een dieet begon, maar inmiddels weer is afgehaakt, heeft misschien iets aan dit artikel. Afvallen en toch niet lijnen, dat voert vandaag de boventoon. Anti-dieetdag staat namelijk in het teken van een gezonde levensstijl als tegenhanger van een streng dieet.

Anti-Dieetdag heeft een serieuze lading

De wereldwijde Anti-Dieetdag kende een start na een drama. Hij werd in 1992 ingesteld als reactie op een zelfmoord van een 15-jarig Brits meisje omdat ze er niet meer tegen kon dat ze zo dik was. In Nederland wordt deze dag ondersteund door de Nederlandse Obesitasvereniging (Stichting Over Gewicht Nederland).

26 procent van de Nederlanders gaf begin dit jaar aan afvallen als doel te hebben, toonde onderzoek van supplementenplatform Atida Pure onder ruim duizend landgenoten aan. Wat doorgaans ook duidelijk is: veel mensen zijn binnen een jaar terug bij af.

Tijdelijk strikt diëten werkt niet, is de gedachte op de Internationale Anti-Dieetdag. Wat werkt er dan wel? Voedingsbiotechnoloog Eszter Toth, werkzaam bij Atida Pure, geeft advies. Zij zette zeven tips op een rij.



1. Krijg inzicht in je eetpatroon

Houd voor jezelf in een dagboek bij wat je eet en doet. Door bij te houden wat je eet en drinkt, het tijdstip te noteren en het te koppelen aan je activiteit en stemming op dat moment krijg je inzicht in (ongezonde) patronen. Ook kun je achterhalen wat de reden is voor die ongezonde patronen. Zo kom je er wellicht achter dat je tijdens het thuiswerken vaak snackt, veel suiker in je thee/koffie doet of meer eet gedurende de dag als je slecht hebt ontbeten.

2. Nieuwe gewoontes vanaf Anti-Dieetdag

Nu je inzicht hebt in je eetpatroon kun je gaan werken aan de ongezonde patronen die je hebt herkend in je dagboek. Vaste patronen zijn moeilijk te doorbreken, maar niet onmogelijk. Start met het noteren van je doelen. Waarom wil je gezonder leven en wat is voor jou een gezond gewicht? Plak of zet je doelen vervolgens in het zicht, zodat je er elke dag aan wordt herinnerd. Nu kun je aan je nieuwe gewoontes werken.

3. Haal geen ongezonde voeding in huis

Begin aan je nieuwe gewoontes tijdens het boodschappen doen. Als je geen ongezonde voeding in huis haalt, dan kun je het ook niet opeten. Bedenk van tevoren wat je gaat kopen en wijk niet af van je boodschappenlijstje. Word je toch snel verleid in de supermarkt? Overweeg dan om online je boodschappen te bestellen. En wees vooral realistisch, het is moeilijk om gelijk je hele eetpatroon volledig om te gooien. Begin daarom met het vervangen van ongezonde opties door gezonde opties. Drink je veel frisdrank? Vervang dit dan door water of thee. Vind je het lekker om tussen je maaltijden door koekjes of chocolade te snacken? Vervang je ongezonde snack door een handje noten of een rijstwafel met notenpasta.



4. Mindful eten

Veel mensen zijn niet bewust bezig met hun eten en eten bijvoorbeeld voor de tv, scrollen ondertussen op Instagram, of beantwoorden snel nog een mailtje. Herkenbaar? Probeer in het moment te zijn en echt bewust bezig te zijn met je eten. Proef de smaken en voel de textuur wanneer je een hap neemt. Zo merk je beter wat je in je mond stopt en wanneer je verzadigd bent. Door bewuster bezig te zijn met wat je eet, leer je bovendien om beter naar je lichaam te luisteren. Eet wanneer je lichaam erom vraagt en niet uit verveling of stress.

5. Meer beweging op en na Anti-Dieetdag

Krijg je bovendien stress als je de woorden ‘meer sporten’ hoort? Ook dat kan verleden tijd zijn. Als je niet regelmatig sport en daar geen zin in hebt zijn er ook voldoende andere manieren om meer te bewegen. Probeer bijvoorbeeld tijdens de lunch een ommetje te maken, of ’s avonds na het eten. Ga je altijd overal met de auto naartoe? Wissel je auto wat vaker om voor de fiets, goed voor je lichaam en ook nog eens voor het milieu.

6. Geef je metabolisme een boost

Door je metabolisme – ofwel stofwisseling – een boost te geven werkt deze sneller en val je sneller af. Er zijn een aantal trucs die daarbij kunnen helpen. Crashdiëten zijn funest voor je metabolisme. Bij dit soort diëten is je calorie-inname heel laag. Dit gaat ten koste van je spieren en goede voeding. Minder spiermassa betekent minder calorieën verbranden. Tegen de tijd dat je je oude eetpatroon weer oppakt is je metabolisme vertraagd. Een van de redenen waarom de kilo’s na een streng dieet er weer aanvliegen. Om je metabolisme te versnellen kun je anderhalf tot twee liter water per dag te drinken. Ook koud douchen en slapen in een koude ruimte helpt hierbij.

7. Wees niet te streng

Om je nieuwe gezonde levensstijl vol te kunnen houden is het vooral van belang om realistisch te blijven. Logisch dat je af en toe wilt kunnen genieten van een stuk taart of die lekkere pizza van de Italiaan. Plan je cheat days op bijzondere dagen. Zo kun je zonder schuldgevoel alsnog pizza eten tijdens een date of een stuk taart op een verjaardag.

Fijne Anti-Dieetdag! Lukt het nog niet? Dan hebben we hier nog een aantal bijzondere tips, die we tijdens de eerste lockdown brachten. Eten van een blauw bord bijvoorbeeld…