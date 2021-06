De Verenigde Naties weten het zeker: ‘Voedsel wordt duurder’

De wereldvoedselprijzen stijgen volgens de Verenigde Naties. De afgelopen tien jaar stegen de prijzen enorm snel en dat betekent dat inflatie op de loer ligt. De kans is groot dat je straks meer betaalt voor je boodschappen.

De VN bekijkt een brede index van voedselprijzen over de hele wereld. De afgelopen 12 maanden stijgt deze index onafgebroken. De huidige coronapandemie eist namelijk economisch z’n tol. Leveranciers zijn getroffen door verstoring van productie, arbeid en transport.

Verenigde Naties: ‘Prijsstijging voedsel hoogste sinds 2011’

Wellicht ben je bekend met de term inflatie en heb je deze de afgelopen tijd horen vallen. Steeds meer mensen maken zich zorgen over hogere kosten voor boodschappen en het effect daarvan op de economie. De voedselprijsindex die de VN in de gaten houdt, is die van de Food and Agriculture Organization’s (FAO), oftewel Voedsel- en landbouworganisaties. Deze analyseert prijzen over de hele wereld van verschillende voedingsmiddelen. Zoals granen, oliezaden, zuivelproducten, vlees en suiker. Op jaarbasis stegen de prijzen in mei met 39,7 procent. En dat is sinds oktober 2010, de hoogste stijging van maand tot maand.

Alle categorieën van de index stegen. De hoogste stijgers waren plantaardige oliën, granen en suiker. Sinds september 2011 heeft de index niet op zo’n hoog niveau gestaan. De prijsstijging is te wijten aan een aantal oorzaken. Zo is de vraag in sommige landen groter en de productie laag. Doordat de bewegingsvrijheid de afgelopen tijd behoorlijk werd verstoord, zijn er lokale tekorten en hogere prijzen. De markt en dus het aanbod kreeg een behoorlijke klap door de pandemie.

Experts waarschuwen voor stijgende voedselprijzen

Economen en deskundigen waarschuwden al voor inflatie door veel vraag en lage productie. Dit geluid klonk de afgelopen tijd al tegen de lockdowns en het effect daarvan op de economie. Toch denkt de FAO dat sommige industrieën snel herstellen. Zij voorspellen een record in wereldwijde graanproductie dit jaar.

Eerder deze week waarschuwde handelsorganisatie British Retail Consortium (BRC) dat Britse consumenten dit najaar te maken krijgen met duurdere boodschappen. De kosten daarvoor blijven stijgen.



Rente is laag, geld kost niks meer. Amerika gaat 40% meer dollars bijdrukken, op die manier krijgen we een hoge inflatie en is die schuld,in 10 jaar, niet meer waard dan nu een bruinbrood. — vriendje_van (@Hobbyverslaafde) June 4, 2021

Wat is inflatie ook alweer?

Mocht je de term inflatie tijdens de economieles aan je voorbij hebben laten gaan: inflatie is de snelheid waarmee prijzen voor goederen en diensten stijgen. Het is een belangrijke maatstaf voor ons financiële welzijn. Het geeft namelijk aan wat je precies kunt kopen voor je geld. Bij inflatie wordt geld minder waard. Inflatie gaat niet alleen over onze boodschappen, het beïnvloedt ook rentetarieven en dus onze hypotheken.