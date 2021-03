Wel vet eten, maar geen gezondheidsklachten? Volgens Zweeds onderzoek kan het

Wel vet eten, maar geen gezondheidsklachten ondervinden? Het lijkt te kunnen. Uit Zweeds onderzoek blijkt namelijk dat een bepaalde behandeling de negatieve gevolgen van een vetrijk dieet kan voorkomen.

Het onderzoek is afkomstig van het Rolf Luft Research Center van het Karolinska Institute in Zweden. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. De wetenschappers ontdekten dat gezondheidsklachten zoals diabetes, die vaak worden veroorzaakt door een ongezonde levensstijl, kunnen worden voorkomen. En dit ondanks een ongezond en vetrijk dieet.

Vet voedsel en specifieke behandelijk

Het gaat om een specifieke ‘antisense (ASO) behandeling’. Waarbij met een lastige wetenschappelijke benaming de niveau’s van een bepaald eiwit dalen. Dat eiwit wordt uitgescheiden door de lever en dunne darm en heeft een belangrijk functie bij de stofwisseling.

Voor het onderzoek gaven de wetenschappers twee groepen muizen vet eten. Een groep muizen kreeg de ‘antisense (ASO) behandeling’ vanaf het begin toegediend in combinatie met vet voedsel. De andere groep kreeg de behandeling pas na tien weken. Deze laatste groep muizen kreeg gezondheidsklachten als diabetes, leveraandoeningen of obesitas.

Geen gezondheidsklachten

Opvallend was dat beide groepen na het toedienen van de wonderbehandeling weer een normale gezondheid kregen. De groep muizen die deze behandeling al bij het begin van het onderzoek kregen, ontwikkelden zelfs geen gezondheidsklachten. Ondanks het vetrijke dieet.

Dr. Ismael Valladolid-Acebes is universitair docent bij de afdeling Moleculaire Geneeskunde en Chirurgie en auteur van het onderzoek. Hij zegt: „Na een periode van tien weken hadden alle muizen uit de eerste groep gezondheidsklachten. Ze waren zwaarlijvig of we zagen de eerste symptomen van diabetes of levervetting.” Maar vertelt de onderzoeker „Na de ASO-behandeling was de bloedsuikerspiegel, het gewicht en de lever normaal.”