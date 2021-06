Helaas: je arm rondzwiepen helpt niet tegen spierpijn na vaccinatie

Als er één sociaal medium is dat volstaat met de ultieme lifehacks, is het TikTok. Van Nutella-tips tot hoe je een pizza-doos ook kunt gebruiken, tips voor je haar, je kleding, eieren uitbroeden en hoe je een biertje kunt openen. Eén van de nieuwste trends heeft betrekking tot het vaccineren. Je arm na de prik in het rondzwiepen zou namelijk helpen tegen de spierpijn na vaccinatie.

Wat precies de gedachte achter het rondslingeren van je arm is, is onduidelijk. Wel zou het volgens vele TikTokkers helpen tegen de spierpijn die je na een vaccinatie kunt ervaren. We hebben slecht nieuws: het lever namelijk vooral grappige filmpjes op. Werken tegen de spierpijn doet het volgens experts namelijk niet.

Bloedsomloop versnelt

„Wat je doet is de bloedsomloop versnellen in de gevaccineerde arm”, zegt professor Peter Chin-Hong tegen SFGATE. Hij werkt voor de University of California. Op zich een goede theorie, zegt de medicijnprofessor. De prik wordt namelijk in je spier gezet, daardoor krijg je soms spierpijn na vaccinatie. Door het bloed goed te laten stromen – dat gebeurt wanneer je arm rondzwiept – kan het herstelproces theoretisch gezien versnellen, zegt hij.

Bewijs dat ’t echt werkt is er niet. Hoewel er geen diepgravend en wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het fenomeen, lijkt het onwaarschijnlijk dat jezelf presenteren als menselijke windmolen helpt tegen de stijve arm, zegt Beate Kampmann, directeur van het Vaccinatie Centrum aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. „Het kan geen kwaad, het ziet er alleen een beetje gek uit”, zegt hij tegen de Guardian.

Niet direct spierpijn na vaccinatie

De zere arm heb je niet direct en ook niet iedereen heeft last van spierpijn na een vaccinatie, zegt Kampmann. „Laat mensen het gerust doen als ze zich daardoor beter voelen.” Professor Adam Finn aan de University of Bristol is het met hem eens: hij noemt het een placebo-effect. Bij een placebo-effect geloven mensen zodanig in dat een medicijn of handeling helpt, dat het ook daadwerkelijk wat doet.

Finn wijst op een ander voordeel: door de vele filmpjes op TikTok lijkt het vaccineren een grappige, speelse bezigheid. „Als het ervoor zorgt dat meer mensen daardoor gaan vaccineren, is de uitkomst al goed.” In Nederland is er sowieso wel belangstelling: het telefoonnummer van de GGD was vandaag overbelast door de grote belangstelling voor het Janssen-vaccin.