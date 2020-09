Trend voor tanden bleken op TikTok ‘extreem gevaarlijk’

Naast menig vrolijk dansje, circuleren op TikTok ook wel eens video’s die mensen zorgen zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld als tieners hun eigen drank gaan stoken of wanneer de gevaarlijke Momo-challenge de kop opsteekt. Of wanneer mensen beautytips delen die hartstikke ongezond zijn.

Eén van die nieuwe trends onder beauty-influencers is zelf je tanden bleken. Dit doen ze TikTokkers niet met een speciale set die goedgekeurd is, maar met waterstofperoxide. Dat is inderdaad een ingrediënt dat je in middelen om je tanden te bleken vindt, maar het goedkope spul is niet geschikt om zelf zomaar je tanden mee te gaan bleken.

Zelf de tanden bleken

Vooral de flessen die online te krijgen zijn. De 18-jarige Britse Claudia kocht een fles met drie procent waterstofperoxide. In Engeland mag een fles van hetzelfde spul maximaal 0,1 procent waterstofperoxide bevatten, wil het verkocht mogen worden aan gewone consumenten. Claudia laat in een video zien hoe ze met een watje het intense spul op haar tanden aanbrengt en het er een minuut op laat zitten.

Na vier dagen is het effect zo goed, dat Claudia ermee kan stoppen. “Stop met je geld uitgeven aan dure middelen die toch niet werken. Je betaalt voor het merk, niet het product zelf.” En, zegt Claudia, als de Amerikanen soms 14 procent waterstofperoxide gebruiken, zal dit ook wel goed zijn.

Zorgen bij tandartsen

Tandartsen maken zich wel een beetje zorgen over de nieuwe bleektrend. Het spul kan namelijk voor schade aan je tandvlees zorgen, wat er uiteindelijk zelfs voor kan zorgen dat je tanden uitvallen, vertelt een tandarts aan Daily Mail. “Het is heel belangrijk dat iemand het proces overziet. De gel om te bleken mag niet tegen je tandvlees aankomen. Dat kan zorgen voor ontstekingen en uiteindelijk tanduitval.”

Tandvlees houdt je tanden op hun plek, wanneer dat te vaak of te heftig gaat ontsteken, kan die functie niet meer worden uitgevoerd. “Wat heb je aan witte tanden als ze eruit vallen?”

