Vrouw leert door TikTok hoe je een eendje uitbroedt uit een supermarktei

Een eendje uitbroeden uit een supermarktei. Het klinkt gek, maar de 28-jarige Adele Phillips uit Port Talbot in Wales kreeg het voor elkaar. Door een challenge op TikTok wist ze hoe dit moest. Ze houdt het diertje nu als huisdier.

Haar voorkeur voor het eten van eieren is daardoor wel een stuk minder geworden. Op social media zag de vrouw een bericht over de broedperiode van eieren. Ze kocht een doos met eendeneieren en hield deze de hele weg naar huis warm. Daarna legde ze de eieren een paar dagen in een droogkast om ze vervolgens in een broedmachine te plaatsen.

Een ei uitbroeden door TikTok

Een maand later werd een perfect gezond babyeendje geboren. Phillips kon het niet over haar hart verkrijgen om het eendje weg te doen en besloot het beestje te houden. Ze noemde het dier Braddock Morris. Braddock staat voor het ras van de eend en Morris is de naam van de supermarkt waar Phillips het ei kocht.

De dame uit Wales zag op TikTok een challenge die over het uitbroeden van eieren ging. Ze verwachtte niet dat het ei daadwerkelijk uit zou komen. „Ik schrok toen ik ontdekte dat er een ei vruchtbaar was. Het was slechts een klein experiment.” Maar dat kleine experiment leidde tot een levend wezen. „Mijn huisdier had gemakkelijk op iemands toast kunnen belanden”, vertelt ze.

Sceptisch over roerei

Volgens Phillips kun je met fel licht zien of een ei vruchtbaar is. Dit leerde ze allemaal van het internet. De Welshe zorgt als een ware moedereend voor het beestje. Het dier verblijft in een doos met een warmtelamp, ’s avonds krijgt het zwemles en ze voert het aardbeien en spinazie.

Ook las ze online dat ze het beestje roerei moest voeren. „Dat vond ik een beetje raar.” Phillips is sowieso sceptisch over het eten van eieren. „Iedere keer als ik een roerei maak, denk ik aan het feit dat het mijn eigen eendje had kunnen zijn.”

Een verblijf voor het eendje

De vrouw is niet van plan om meer eieren uit te broeden. Ze wil een vijver kopen met omheining om het eendje een verblijf te geven. Ook kocht ze een nieuw eendje in de dierenwinkel voor gezelschap van Braddock Morris. „Ik was dit niet van plan, maar nu heb ik er ineens twee. Ik zou ze voor geen goud willen ruilen. Zeker niet voor een gebakken ei op toast.”