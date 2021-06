Bijna duizend Nederlanders solliciteren als astronaut bij ESA

Op de vacature die de European Space Agency in februari uitschreef, zijn heel veel reacties gekomen. De sollicitatiecommissie moet zich door maar liefst 22.000 sollicitatiebrieven van mensen die astronaut willen worden heen ploegen.

Onder de sollicitanten zijn bijna duizend Nederlanders. Er vielen 998 cv’s en motivatiebrieven van landgenoten op de mat van de Europese ruimtevaartorganisatie. 30 procent van de brieven komt van Nederlandse vrouwen. In totaal solliciteerden 300 vrouwen op de functie.

ESA zoekt diverse astronauten

Alleen in Estland waren er procentueel gezien meer vrouwen die zich aan hebben gemeld, al waren daar in totaal veel minder aanmeldingen. Het aantal vrouwen is goed nieuws: één van de doelen van ESA is meer vrouwen rekruteren om de diversiteit te vergroten. Ook zoekt de organisatie parastronauten: astronauten met een lichte fysieke beperking. „Diversiteit bij ESA mag niet alleen gaan over afkomst, leeftijd, achtergrond of het geslacht van onze astronauten, maar misschien ook over lichamelijke beperkingen”, zei de organisatie in februari.

ESA is op zoek naar mensen die de ruimte in willen. Van de 22.000 mensen die zich hebben aangemeld, worden er vier tot zes aangenomen. Daarnaast wordt er een pool van zo’n twintig ‘reserve-astronauten’ opgezet. Deze mensen zijn oproepbaar voor korte, commerciële ruimtereizen.

Niet zomaar astronaut

Iedereen kon in principe solliciteren, wie uitgenodigd wil worden moet wel aan een aantal eisen voldoen. Je moet een masterdiploma in een exact vak hebben, vloeiend Engels spreken, drie jaar werkervaring hebben en mensen ouder dan 50 jaar worden uitgesloten. Ook moet je uit één van de ESA-lidstaten komen.

Er moet nu een flinke schifting gemaakt worden: maximaal 1500 mensen gaan door naar ronde twee. Deze mensen moeten een psychologische test doen. Daarna wordt er verder gesorteerd en hoopt ESA de nieuwe astronauten in oktober te presenteren.

Nieuw station bij de maan

De laatste keer dat ESA op zoek ging naar astronauten, was in 2008. Er waren beduidend minder aanmeldingen: ‘slechts’ 8413 mensen stuurden hun motivatiebrief, waaronder 200 Nederlanders. De Italiaan, Italiaanse, Duitser, Brit, Fransman en Deen zijn in de afgelopen jaren allemaal naar het internationale ruimtestation ISS. Bij de sollicitatieronde daarvoor, in 1998, werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

Met de volgende astronautenploeg begint Europa aan een nieuw tijdperk van ruimteverkenning, aldus de organisatie. Europa werkt met de Verenigde Staten, Canada en Japan aan bemande reizen naar de maan. Europa mag zeker drie astronauten leveren die in een nieuw ruimtestation rond de maan gaan wonen. De nieuwe astronauten kunnen ook naar het internationale ruimtestation ISS reizen.

