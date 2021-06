Telefoonnummer voor Janssen-vaccin overbelast

Wie met het Janssen-vaccin geprikt wil worden, kan sinds vanochtend 10.00 uur de GGD bellen voor een afspraak. En dat is veel mensen niet ontgaan. Het nummer is op dit moment namelijk overbelast.

Er is zelfs een speciale Janssen-priklijn geopend door de gezondheidsorganisatie. Maar door de overweldigende belangstelling is het niet meer mogelijk de GGD te bereiken voor een afspraak voor dit vaccin. Het nummer is nog geen uur in de lucht; vanaf 10.00 uur vanochtend konden mensen een poging wagen om een afspraak te maken voor het vaccin.

‘Bel niet voor Janssen-vaccin’

In de eerste paar minuten zijn er volgens de organisatie al 70.000 belpogingen gedaan. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene afsprakennummer 0800 7070, waardoor het ook bij dat callcenter heel druk werd.

Er wordt dringend opgeroepen vooral niet een poging te doen de GGD GHOR via het speciale nummer te bereiken. „Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen”, zegt een woordvoerster. Hoeveel mensen het is gelukt om een prikafspraak te maken voor het Janssen-vaccin, is niet bekend.



Eén dosis is genoeg

Sinds vandaag hoeven Nederlanders niet langer te prikken ‘wat de pot schaft’, maar kunnen ze kiezen voor het Janssen-vaccin. Vooral onder vakantiegangers is deze prik erg populair: je bent na één prik namelijk al beschermd. Bij vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca heb je twee doses nodig. Er moet een aantal weken tussen de twee prikken zitten.

Er zijn op dit moment 200.000 doses van het Janssen-vaccin beschikbaar. Op minimaal één plek in elke regio worden prikken van dit merk gezet. Er wordt geprikt zolang de voorraad strekt, daarna is het afwachten hoeveel vaccins de leverancier nog kan leveren.



