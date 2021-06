Martien Meiland debuteert als acteur in Sinterklaasfilm: ‘Wat ééénig’

Hij vindt het ééénig. Jawel, Martien Meiland debuteert dit najaar als acteur. De reality-ster speelt een rol in De Grote Sinterklaasfilm: Trammalant in Spanje.

De een krijgt maar geen genoeg van Martien Meiland. De ander kan hem niet meer luchten of zien. Door zijn gebaartjes, zijn stem, zijn gegil, door wat dan ook. Maar je kunt amper om de man heen. Nu, nou ja vanaf 6 oktober, verschijnt hij op het witte doek in de bioscoop.

Martien Meiland duikt op bij Sinterklaas

Producent Just Entertainment hebben bekendgemaakt dat Martien Meiland een rol heeft bemachtigd in de nieuwe familiefilm De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje. De rol Martien Meiland ligt in zijn straatje. Hij speelt namelijk kasteelheer, wat hij natuurlijk ook lang was in de reality-soap Chateau Meiland op SBS6. Vanuit Frankrijk eenmaal terug in Nederland (de Achterhoek en inmiddels Noordwijk), komt er van alles op zijn pad. Martien Meiland in Wie Van De Drie. Martien Meiland presenteert een tv-spel met Britt Dekker. Boek over het leven van Martien Meiland. Het kan niet op. Nu komt daar dus een rol in een film bij. Het moge duidelijk zijn: de een holt met zijn kinderen naar de bioscoop. De ander rent juist weg. Je houdt nu eenmaal van Martien Meiland of niet.

Naast de flamboyante BN’er zijn onder meer ook de Robert ten Brink, voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer en de Belg Lennart Driessen te zien in De Grote Sinterklaasfilm. Laatstgenoemde was vorig jaar thuisland België ‘de mol’ in Wie Is De Mol?

Martien Meiland vindt het enig

De nieuwe acteur Meiland over zijn rol: „Wat ééénig om een rol te mogen vertolken in de nieuwe Sinterklaasfilm. Dit wordt mijn filmdebuut. Ik vind het ontzettend spannend, maar kijk er enorm naar uit om onderdeel zijn van de film. Toen ik gevraagd werd voor de rol heb ik wel even getwijfeld, omdat het buiten mijn comfortzone is.”

Naast de eerder genoemde namen komen er nog veel meer bekende koppen voorbij. Wat te denken van Peter R. De Vries als rechercheur en Chris Tates als Hugo Hoofdpiet. Net als in de voorgaande De Grote Sinterklaasfilms vertolken Pamela Teves en Filip Bolluyt opnieuw de rol van Mammie en Stan. Ook zien we Party Piet Pablo, tv-kok Giovanni Ciminita als Marco Marsepein, Joshia Albano als Benni Taaitaai en Wes Mutsaars als Paco Post.

Het verhaal van De Grote Sinterklaasfilm

Als de boeven Mammie en Stan uit de gevangenis komen, besluiten ze wraak te nemen op Sinterklaas. Want hij heeft er tenslotte voor gezorgd dat ze daar terecht zijn gekomen. Ze reizen af naar Spanje om ervoor te zorgen dat Sinterklaas niet naar Nederland kan komen. Wanneer Sinterklaas merkt dat alle deuren van het kasteel op slot zitten en de telefoonlijnen zijn doorgesneden breekt paniek uit, nu kunnen ze niet meer naar Nederland. Lukt het Sinterklaas en de Pieten om op tijd in Nederland te komen of zijn Mammie en Stan ze te slim af?

Overigens vormt De Rijp het decor voor het al dan niet aanleggen van de stoomboot. Dat zag het Noord-Hollands Dagblad gisteren. Martien Meiland was niet naar het dorp, waar koning Willem-Alexander in 2014 Koningsdag vierde, afgereisd. Die zat ongetwijfeld nog in zijn kasteel.

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje wordt geregisseerd door Lucio Messercola. Eerder succesvolle Sinterklaasfilms werden bekroond tot Gouden Film. Of Martien Meiland ook voor goud gaat zorgen, dat weten we in oktober.