2020 rampenjaar voor sporten, maar hoe snel daalt je conditie en fitheid?

Voor onze sportprestaties was 2020 een rampenjaar. Echt veel aan onze fitheid en conditie deden we niet volgens sportorganisatie NOC*NSF. Maar hoe snel gaat onze spierkracht en conditie achteruit?

De resultaten van het onderzoek van NOC*NSF zijn niet al te best. Vooral de coronamaatregelen en bijbehorende lockdowns waren funest voor ons bezoek aan de sportclub. De organisatie vreest voor een gezondheidscrisis na de huidige coronacrisis. 52 procent van de Nederlanders ging minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown. Tijdens iedere lockdown daalde de sportdeelname. Sluiting van sportscholen, gebrek aan motivatie en niet kunnen sporten in teamverband waren hiertoe de redenen.



Fitheid door verleggen van grenzen met sporten

Maar wat betekent dit voor onze fitheid en conditie? Na hoeveel tijd van niet sporten, merken we een aftakeling van onze opgebouwde fitheid? Dan Gordon is universitair hoofddocent cardiorespiratoire inspanningsfysiologie en Justin Roberts is universitair hoofddocent gezondheids- en bewegingsvoeding. Beiden werken aan de Anglia Ruskin University in het Britse Cambridge. Ze gingen met onze Engelse Metro-collega’s in gesprek over het tempo waarop we fitheid verliezen. En dat is in deze tijd wellicht best handig om te weten.

Volgens de professoren is fit worden op zich al niet makkelijk. Maar fit blijven des te moeilijker. Eventjes niet of een stuk minder sporten heeft volgens hen sneller effect op het lichaam dan je wellicht dacht. Fitheid heeft alles te maken met het verleggen van de fysieke grenzen. Om fitter te worden rek je jouw gebruikelijke belasting steeds een beetje op. Je doet meer dan je lijf gewend is en daardoor groeit je fitheid.



De afname van conditie

Conditie meet men door te kijken naar de maximale zuurstofopname. Hiermee bedoelen ze de hoeveelheid zuurstof die iemand gebruikt tijdens het sporten. De afname van conditie, doordat iemand niet meer sport, begint al in slechts een paar weken. Volgens Roberts en Gordon neemt de conditie in de eerste vier weken na de stop, met 10 procent af. Die afname zet zich voort, maar vertraagt over langere perioden.

Bij de gemiddelde sporter daalt binnen acht weken de conditie naar het niveau waarmee hij of zij ooit begon. De bovengenoemde belasting is essentieel voor ons hart en onze spieren. Houdt die belasting op, daalt de conditie snel. Binnen de eerste 48 uur na een training beginnen al signalen kenbaar te worden van aftakeling. Maar een kleine geruststelling, je zult nooit verder zakken dan het niveau waarop je ooit begon met sporten.



De afname van spierkracht

Bij krachttraining gaat het allemaal net iets langzamer. Hier geldt namelijk dat bij een gemiddelde sporter na twaalf weken zonder sporten, effect merkbaar wordt. Volgens de Britse professoren wordt dan bijvoorbeeld significant zichtbaar dat je minder gewicht kunt tillen. Ook spierkracht verlies je door gebrek aan belasting. Niet meer trainen, betekent luie spieren. Ook hier weer een geruststelling, een deel van je opgebouwde spierkracht raak je niet makkelijk kwijt.

Kortom binnen 48 uur zijn de eerste tekenen van kracht- en conditieverlies begonnen. Maar deze effecten voel je pas na twee tot drie weken zonder conditietraining of ongeveer zes tot tien weken voor krachttraining. Dit geldt voor zowel mannen en vrouwen. Maar, hoe fitter je bent, hoe langzamer de aftakeling verloopt. Toch maar weer de sportschool bellen?



