Netflix komt met miniserie Élite voorafgaand aan vierde seizoen

De populaire Netflix-serie Élite krijgt binnenkort een vierde seizoen. En voor wie geen genoeg van de serie kan krijgen is er goed nieuws: er komt namelijk ook een gelijknamige miniserie voorafgaand aan dat nieuwe seizoen.

De miniserie Élite is vanaf 14 juni te zien, met elke dag een nieuwe aflevering tot en met 17 juni. In de miniserie staat elke aflevering één van de hoofdpersonen uit de Élite centraal. Op 18 juni kun je dan direct door, want dat is de datum dat het vierde seizoen op Netflix wordt geplaatst.

Netflix komt met Élite

Élite is een Spaanse Netflix-serie over een luxe privéschool, waar het tussen de leerlingen kommer- en kwel is. Driehoeksverhoudingen, moord, diefstal, pesterijen en drugsgebruik: niets blijft de Spaanse leerlingen bespaard. Dat zal in de miniserie niet anders zijn. Netflix heeft voor elke aflevering van de miniserie van Élite een trailer online geplaatst. Die voorspellen veel drama (en dus héérlijk om te kijken!).

Aflevering 1: A short story about a wild party

Aflevering 1 draait om hoofdrolspelers Guzmán, Cayetana en Rebeca en heeft de titel A short story about a wild party.

Aflevering 2

Aflevering 2, met in de hoofdrol Nadia en Guzmán, draait om de relatie die de twee met elkaar hebben. En dat terwijl ze op grote afstand van elkaar wonen…

Aflevering 3

Aflevering 3 van Élite draait om Omar, Ander en een nieuw karakter in de serie: Alexis. Hoe groot de rol van Alexis in het nieuwe seizoen gaat zijn, is niet bekend.

Aflevering 4

Aflevering 4 draait volledig om de steenrijke Carla en Samuel, die elkaar compleet hebben gevonden. In de korte trailer is te zien dat Samuel Carla probeert tegen te houden om naar Londen te gaan.

Geen Lucrecia (Lu) en Nadia in seizoen 4

Nog voordat het vierde seizoen van Élite in première gaat, is er commotie rondom de serie. Tot grote teleurstelling van velen keert Danna Paola, die in de serie Lucrecia (Lu) speelt, niet terug in seizoen 4. Ook Nadia, gespeeld door Mina El Hammani, is alleen in de korte miniserie voorafgaand aan het vierde seizoen te zien. Net als Ester Expósito, die Carla speelt. Álvaro Rico (Polo) en Jorge López (Valerio) keren ook niet terug in seizoen 4.