Stel je fitheid op de proef met een APK-keuring bij Basic-Fit

Wie vlakbij de Basic-Fit op de Stadhouderskade in Amsterdam woont, moet vanochtend vreemd hebben opgekeken. Voor de deur staat naast een grote boog ballonnen in de kenmerkende grijs en oranje kleuren, ook een groot bord met de mogelijkheid tot een APK-service. Wie denkt dat de sportschool is omgebouwd tot autogarage komt echter bedrogen uit: deze APK-service is namelijk voor de sportschoolgangers die na de lange lockdown weer voor het eerst komen sporten.

Vanochtend was het zover: de sportscholen mochten weer open. Bij Basic-Fit bedachten ze een APK-service voor de mens. Het is een idee dat tijdens de lockdown tot stand is gekomen, vertelt Erica van Vonderen – Hahn van Basic-Fit aan Metro. „Je zag de gezondheid van Nederlanders de afgelopen maanden achteruit hollen, maar wie checkt dat nou?”, vertelt ze. „Je zou eigenlijk net als je auto, waar je elk jaar een APK-keuring voor uitvoert, ook eens in de zoveel tijd je lichaam APK moeten keuren, vonden wij. Een simpele, toegankelijke check van een paar minuten, en je weet hoe het ervoor staat met je fysieke en mentale gezondheid.”

Door de APK-check bij Basic-Fit

Metro nam de proef op de som. Even twijfel ik: de afgelopen maanden waren ook voor mij verre van sportief te noemen. Tenzij een glas wijn heffen ook onder ‘gewichtheffen’ valt? Maar als de vriendelijke personal trainer Kaylee voor mijn neus staat en bemoedigend verklaart dat „geen enkel antwoord fout is”, ga ik overstag. Samen met haar vul ik de check in, waarbij ik een aantal vragen moet beantwoorden over mijn eetpatroon, sportiviteit van de afgelopen maanden en hoe ik mij mentaal voel. Nog even checken hoe lang ik het planken volhoud (na zo’n 20 seconden begin ik toch echt te sputteren en stort ik op het matje) en ik weet hoe het ervoor staat. Ik word gemarkeerd als de ‘fitte flierefluiter’. Volgens Kaylee het resultaat dat de meeste bezoekers van Basic-Fit krijgen als ze de test hebben gedaan.

Niet meteen vol gas

„Geen paniek hoor”, moedigt ze me aan. „Gewoon rustig weer beginnen met sporten en vooral niet meteen vol gas gaan. Dan zit je straks na één keer met enorm veel spierpijn en is de drempel om straks weer te gaan veel hoger!” Het blijkt een advies dat Martin (31) voorlopig even links laat liggen. Hij was zo iemand die vanochtend om 07.00 uur direct voor de sportschool stond om weer aan de slag te kunnen.

„Normaal sportte ik vijf keer per week, maar hoewel ik tijdens de lockdown geprobeerd heb om dat aan te houden, ben ik 12 kilo aan spiermassa afgevallen”, zegt hij. De oorzaak ligt volgens Martin bij een gebrek aan goede apparatuur. „Deze week ben ik dus elke dag in de sportschool te vinden. Vanaf volgende week ga ik weer voor die vijf keer per week. Of ik voel dat ik een tijdje niks gedaan heb? Zeker. Ik kan zo’n 20 à 30 procent minder gewicht hebben op alle apparaten!”

Enthousiastelingen

Ook Teuntje (26) stond vanochtend direct voor de deur om aan de slag te gaan. Haar conditie is tijdens de lockdown redelijk op niveau gebleven, door buiten te sporten en door oefeningen te kunnen doen bij haar oma, die een kleine thuisgym heeft, „maar toch ben ik blij dat ik weer aan de slag kan in een fysieke sportschool. Vooral ’s ochtends sporten hier is onwijs fijn en er heerst toch een andere vibe”, verklaart ze lachend, om vervolgens snel aan de slag te gaan op de crosstrainer.

De sportschool is zo vroeg in de ochtend al optimaal bezet met enthousiastelingen. Duidelijk is dat iedereen weer zin heeft om aan de slag te gaan. De reacties op de heropening van Basic-Fit zijn volgens Van Vonderen – Hahn dan ook enorm positief. „We hebben vanochtend allerlei Stories op Instagram bekeken en kregen gewoon kippenvel. Je merkt dat iedereen enorm hyped is om weer te beginnen. We waren er ook al vier weken klaar voor, mede omdat we dachten bij de eerste versoepelingen weer open te mogen. Dat je nu echt aan de slag kunt, is fantastisch!”

Het voelt weer oud vertrouwd, vindt ze. „Al hebben we de afgelopen periode heel erg geïnvesteerd in de 24/7 clubs, zodat leden hun tijdsslot in de app goed kunnen aanpassen op hun persoonlijke planning en iedereen een plekje heeft om te sporten. En ja, ook in sta vanavond weer in de sportschool hoor! Ik heb mijn plekje al gereserveerd. Maar of ik die APK-service goed doorkom…”

