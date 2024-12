Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffieliefhebbers opgelet: je bakkie koffie kan duurder worden

Slecht nieuws voor koffieliefhebbers. In vijftig jaar is de prijs van koffie op de markt nog niet zo hoog geweest. In de supermarkt is volgens koffiekenners nog „onrealistisch laag”, maar dat kan in de komende tijd weleens gaan veranderen.

En dan kan koffie plots een stuk duurder worden.

Koffie

Na water en thee is koffie de meest gedronken drank ter wereld. Het gaat om ruim 1 miljard mensen die elke dag koffie drinken. Bij de vraag ligt het probleem dus niet. Maar waar wél problemen zijn, is bij de productie van het ‘vloeibare goud’.

Koffieplanten zijn namelijk teer en niet heel bestand tegen extreme weersomstandigheden. En laat het weer de laatste jaren juist steeds extremer worden door de klimaatverandering. In Vietnam, wat de belangrijkste producent is van het koffiemerk Robusta, is het al jaren extreem droog. Dit heeft tot veel kleinere oogsten geleid en een prijsstijging van 117 procent.

Ook in andere grote koffieproducerende landen, zoals Brazilië, Colombia en Ethiopië, vallen de oogsten tegen door extreme weersomstandigheden. En dat begint inmiddels door te werken in de prijs. Zo is Arabica koffie dit jaar al 80 procent duurder geworden.

Zorgen

Maar de prijsstijgingen komen niet enkel door de veranderende weersomstandigheden. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met het wetsvoorstel van de Europese Unie om de import van grondstoffen afkomstig van landbouwgrond die door ontbossing is verkregen te verbieden. Hier valt ook een deel van de koffieboeren onder.

Handelaren maken zich zorgen over een mogelijke importheffing op koffie en slaan nu massaal in om extra kosten voor te zijn. Daar komt nog een ander probleem bij: een tekort aan containers vertraagt het verschepen van koffie, en in havens lopen wachttijden op door opstoppingen bij het laden en lossen van schepen.

Prijsstijgingen

Al met al: slecht nieuws voor de liefhebbers van koffie. De prijsstijgingen zijn nu al te zien, bijvoorbeeld bij oploskoffie. In vergelijking met een jaar geleden is die bij sommige supermarkten wel tot 30 procent duurder. En dat gaat waarschijnlijk alleen nog maar meer worden, denkt Harun Bingul, mede-eigenaar van koffiebranderij Brandzaak.

„De prijzen voor een pak koffie in de supermarkt zijn nu onrealistisch laag. Of ze lijden verlies op de koffie, of ze hebben nog lopende contracten met fabrikanten met een vaste prijs”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

„Onze inkoopprijs gaat naar het dubbele van wat we gewend waren. En die verhoging kun je niet helemaal doorberekenen aan je klanten. Alle kleine tot middelgrote koffiebranderijen hebben hier last van.’’

Hetzelfde gaat gebeuren in de horeca, verwacht Bingul. „Zeker de kleinere zaakjes hebben vaak geen contracten met vaste prijzen. Daar zal de prijs van een kopje koffie sneller omhoog gaan.’’

Vorige Volgende

Reacties