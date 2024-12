Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AI gebruiken voor Sinterklaasgedichten: duizenden Nederlanders doen het

Nee, het is niet het meest originele, maar het is wél makkelijk: Sinterklaasgedichten schrijven met behulp van artificial intelligence (AI). En populair is het ook, merken de makers van sinterklaasgedichten.ai.

Op de website komen soms duizenden verzoeken per dag.

Het is donderdag alweer zover: Sinterklaas. Naast cadeaus horen daar traditiegetrouw ook gedichten bij. Maar het schrijven van Sinterklaasgedichten kan – zeker voor de mensen die niet van schrijven houden – nog best een uitdaging zijn. Hoe maak je het leuk? En vooral: hoe maak je het een beetje origineel? En dan moet het óók nog rijmen…

AI biedt daar een uitkomst in, zien Tom Van der Woude en Remy Gieling, de makers van de ‘digitale hulpsint’ Sinterklaasgedichten.ai. Toen Sinterklaas op 16 november aankwam in ons land, lagen de aanvragen rond de 6000 per minuut. „Uitgerekend zijn dat honderdduizenden gedichten”, zegt een van de initiatiefnemers Remy Gieling tegen RTL Nieuws. „Dit hadden we oprecht niet verwacht.”

Het duo kwam twee jaar geleden op het idee na een bezoek aan OpenAI in San Francisco. „Een van de ingenieurs, Boris, gebruikte een taalmodel om een gedicht voor Sinterklaas te genereren, omdat we als groep Nederlanders daar waren in de aanloop naar 5 december. Dat moment inspireerde ons om dit Nederlandse icoon verder te brengen met AI.”

En zo was sinterklaasgedichten.ai. geboren. „Voor sommigen is het echt een hulpmiddel om tot een goede eerste opzet te komen. En soms weet je de applicatie zo’n goede opdracht mee te geven dat er daadwerkelijk iets goeds uitkomt. Het is maar net waar je het voor wil gebruiken.”

De gedichten hebben inderdaad vaak nog wel wat aanpassingen nodig. Rijmen kan-ie nog niet zo goed. Gebruik het dan vooral ook als een suggestie voor je Sinterklaasgedichten, zo klinkt het vanuit de makers. „Maar maak er vooral zelf iets persoonlijks van”, vult Van der Woude aan. „Het draait niet om hoe goed het gedicht in elkaar zit, maar om de aandacht die we hebben voor elkaar.”

