Geen tafelvoetbal, maar een ritje in een achtbaan: bij dit kantoor kan het

Er zijn genoeg kantoren waar het mogelijk is om even wat anders te doen. Een potje voetballen, even sporten, genieten van de zon op een dakterras… Maar wat als je even in een achtbaan kan stappen als je een pauze nodig hebt? Het kan bij de creatieve studio ‘The Great Exhibition’ in het Zweedse Stockholm.

Daar heeft oprichter Petter Kukacka zijn droom in vervulling laten gaan met een volledig werkende achtbaan.

Achtbaan

„Ik kan niet zeggen of het nu 20 of 15 jaar geleden was dat ik erover begon te dromen”, zegt Kukacka in zakelijk magazine Fast Company. „Het is een onmogelijke droom. Ik kon niet uitvogelen hoe ik er een moest maken, en iedereen waarmee ik sprak zei hetzelfde: ‘Je moet de rollercoaster loslaten, het is niet alleen onmogelijk, het is onpraktisch, gevaarlijk, en te duur.’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, een droom opgeven.”

Dat zat er dan ook niet in voor Kukacka – het opgeven van de droom. Dus werd de ‘kantoorachtbaan’ realiteit. De achtbaan heet The Frontal Lobe, is zo’n 60 meter lang en heeft een maximale hoogte van net iets onder de drie meter.

Wie even een pauze nodig heeft van het werken, kan bij de schakelkast in de achtbaan stappen. Dan ga je via de afdeling sociale media, naar de keuken, over de hoofdingang heen en dan naar beneden naar de make-up ruimte en de studio.

Onconventioneel

„Deze achtbaan gaat om bewijzen dat als je je committeert aan een idee, hoe onconventioneel ook, het iets buitengewoons kan worden – iets dat het dagelijkse overstijgt en sterke herinneringen maakt”, legt co-creatief directeur Per Cromwell Eriksson uit. „Het is ook een reactie op de druk in de creatieve industrie. De technologische revolutie doodt de creativiteit.”



Juist daarom is het hebben van de achtbaan zo belangrijk voor het bedrijf. „Want een rollercoaster is niet logisch. Het is geen conventionele of verwachte oplossing voor en bepaald probleem”, voegt Kukacka toe.

Reacties