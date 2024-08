Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendroutine? ‘Stress heb ik nauwelijks, zonde om de ochtend zo te beginnen’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Malu, die standaard twee glazen water drinkt en nauwelijks gestrest is, zelfs niet als ze haast heeft.

Ochtendroutine van Malu

Naam: Malu (32)

Beroep: journalist/tekstschrijver

Woonsituatie: samenwonend, moeder van twee zoons (6 en 2)

Moet op werk zijn: rond 09.00 uur

06.00 uur – Snoozend de ochtend in

„Elke ochtend gaat mijn wekker om 06.00 uur, maar ik snooze graag een halfuurtje door. Mijn vriend is de ochtenden niet thuis, hij draait nachtdiensten. Mack, mijn oudste zoon, slaapt nog als ik opsta. En met een beetje geluk mijn jongste, Mosi, ook. Dat geeft mij de gelegenheid om in alle stilte naar de keuken te lopen en alvast de broodtrommel en schooltas van Mack te fiksen, evenals het ontbijt voor de kinderen klaar te zetten. Vaak wordt Mosi in de tussentijd wakker, dus zet ik hem in zijn kinderstoel voor de tv met een broodje. Mack loopt dan meestal ook binnen – al moet ik hem soms wakker maken – en ploft op de bank met een boterham. Zelf ontbijt ik niet, ik heb zo vroeg nog geen trek in eten. Wel drink ik standaard twee glazen water, dat vult in elk geval voor even.”

07.15 uur – Snelle douche

„Mijn kinderen gaan altijd ‘s avonds onder de douche en in de ochtend poets ik ze met een washandje, dat scheelt tijd. Zelf spring ik wel altijd even onder de douche. Eerst deed ik dat als Mosi in zijn kinderstoel zat te ontbijten, maar sinds hij eruit klimt moet ik wachten tot hij klaar is. Dan kan hij spelen – al komt hij soms even gezellig buurten als ik nog onder de douche sta. Ik woon in een appartement, dus hij hoeft daarvoor de trap niet op.”

07.45 uur – Rondje met de hond

„Zodra ik de kinderen heb aangekleed, blijft Mack nog even voor de televisie en zet ik Mosi in de kinderwagen, om vervolgens samen met hem onze hond Ziggy uit te laten. Dat doe ik overigens op dagen dat ik naar kantoor moet. Werk ik thuis, dan laat ik Ziggy uit als de kinderen op school en de opvang zitten.”

08.10 uur – Kiss and ride

„Ik zet de kinderen af op school en de opvang, die liggen gelukkig naast elkaar. Vervolgens rij ik meteen door naar mijn werk. Ik heb dan nog steeds niet gegeten, maar gris een cracker mee voor onderweg of eet een yoghurtje op kantoor. Op de dagen dat ik thuiswerk, rij ik eerst naar de supermarkt om ontbijt voor mezelf te scoren en alvast wat avondboodschappen te halen. Daarna kruip ik, rond 09.15 uur, achter mijn laptop om te beginnen met werken. Ha, met twee kinderen voelt het dan alsof ik er al een halve dag op heb zitten. Ach, ik vind het niet zo erg, als de kinderen maar klaar zijn voor de dag. Mama komt later, zo gaat het nou eenmaal.”

Wat mag er niet ontbreken in de ochtend?

„Koffie drink ik niet, maar die twee glazen water horen wel echt bij mijn routine. Het geeft me toch een wat ‘voller’ gevoel en ik denk dat het goed voor me is. Ik ben overigens geen health freak hoor, haha, maar het vóelt in elk geval gezond.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„Over het algemeen een 0, we hebben zo’n vaste routine met elkaar. Maar goed, niets is zo veranderlijk als een kind. Als Mosi niet lekker opstaat, ineens een volle luier heeft of het is druk op de weg, dan kan ik iets gestrester zijn. Al is mijn inborst dan alsnog: stressen heeft geen zin, je kunt niets aan de situatie veranderen en je hebt er alleen jezelf mee. Zonde om je ochtend dan zo stressvol te beginnen.”

Zou je ochtendspits er ook zo uitzien als je niet hoefde te werken?

„O, zeker, dan zou ik langer snoozen, scrollen op mijn telefoon in bed, rustig ontbijten en douchen. Maar zelfs op vrije dagen is dat met kleine kinderen een utopie, haha.”

