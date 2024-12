Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neem jij ook altijd 14 onderbroeken mee als je een week op vakantie gaat? Dit kan de reden zijn

Je kent het vast wel: je gaat een paar dagen of een weekje weg, en neemt veel meer onderbroeken mee dan eigenlijk nodig. Waar komt dat door, zijn we er echt zo van overtuigd dat ze allemaal vies worden en we er twee per dag nodig hebben? Er schijnt een andere reden voor te zijn.

Op social media zijn grappen over het aantal meegebrachte onderbroeken op reis een hit. ‘Laat ik er maar een paar extra meenemen voor het geval dat ik in m’n broek plas‘, is een veelgehoorde gedachte, maar hoe vaak is dat je in je volwassen leven overkomen? Grote kans dat het antwoord rond de 0 keer ligt. Psycholoog Gabrielle Schreyer-Hoffman legt aan het Amerikaanse Huffpost uit dat we dit doen om een gevoel van veiligheid te creëren.

Waarom mensen veel onderbroeken meenemen op vakantie

„Voor veel mensen biedt ondergoed een gevoel van veiligheid en routine, omdat je er sinds je geboorte al aan gewend bent”, legt Schreyer-Hoffman uit. „Het is een dagelijks ritueel: eerst luiers, daarna ondergoed. Deze items brengen een gevoel van comfort met zich mee, en veel mensen willen niet zonder te komen zitten.”

Maar er is nog een reden dat we een paar extra onderbroeken in de koffer mikken voor we gaan. „Het is heel simpel: we doen het omdat het kan”, legt Penelope Bielckus, een fulltime reisblogger, uit. Denk er maar aan: drie extra truien meenemen zorgt voor een overvolle koffer. Maar een paar extra onderbroeken kun je altijd wel kwijt. „Het is het makkelijkste ‘in geval dat’-item dat je kunt meenemen, en je hebt er veel liever vier te veel mee dan één te weinig.” Dat is zeker het geval als er geen wasmachine binnen bereik is.

Inpakmethode

Weet je nooit zo goed hoeveel van welk kledingstuk je nou mee moet nemen, en eindig je altijd met een te volle koffer? Probeer dan de 5-4-3-2-1-methode, getipt door Manon Meijers, stylist. Die methode werkt zo: je neemt vijf bovenstukken, vier onderstukken, drie paar jurken of jumpsuits en drie paar schoenen, twee tassen en twee bikini’s en één hoed en één zonnebril mee.

Natuurlijk kun je hiermee variëren zoals je zelf wil en zullen de meeste mannen geen jurken meenemen, dus kun je daar zelf invulling aan geven. Met vijf boven- en vier onderstukken kun je echter heel wat outfits creëren, dus hoef je niet twee keer ten tonele te verschijnen in dezelfde kleding.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

