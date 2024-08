Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit doet een dagelijkse cappuccino met havermelk met je lichaam

Wakker worden en je dag beginnen met een versgemalen cappuccino met perfect-geschuimde havermelk. Voor menig koffielover een favoriet dagelijks ritueel. Het lijkt zo onschuldig, maar kan funest zijn voor de gezondheid van je darmen. Dit komt door de toevoeging van conserveringsmiddelen, suiker, oliën en verdikkingsmiddelen.

Is deze favoriete melk dan echt zó slecht? Diëtiste Ilona Blokzijl adviseert havermelk nooit aan haar cliënten. Maar liever een plantaardige vervanger, die rijk is aan calcium en B12. „Havermelk bevat een hoop E-nummers, deze hebben een negatief effect op je darmflora”, legt Blokzijl uit.

Havermelk of frisdrank?

Door de enorme hoeveelheid aan koolhydraten en het gebrek aan eiwitten schiet je bloedsuikerspiegel dankzij haverme;l omhoog. Deze pieken zijn vaak net zo hoog als bij een blikje cola of fanta. De melkdrank bevat snelle suikers: koolhydraten worden in een rap tempo omgezet in suikers, wat zorgt voor een snelle piek en enorme dip na.

Volgens Blokzijl is havermelk een hype, iedereen grijpt er massaal naar. Veel mensen zoeken naar een alternatief voor lactose en havermelk is de goedkoopste manier om lactose te vermijden. Ook speelt social media een rol: het barst van de perfect-gezette haver-cappu’s. Veel hipper dan koemelk.

Pieken vermijden

‘s Ochtends meteen naar je bakkie koffie grijpen, een vast ritueel voor veel Europeanen, is met havermelk geen slimme zet. Het is raadzaam om je cappuccino met havermelk niet op een lege maag te drinken, maar aansluitend op een maaltijd met vetten. Zo zorg je ervoor dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft en kun je toch genieten van dit moderne goedje. Havermelk heeft een suikerpiek van 105, dat is enorm hoog. Terwijl koemelk een piek heeft van 45, een stuk lager. Hierdoor blijft de bloedsuikerspiegel met koemelk beter in balans. Wel kunnen daar weer andere nadelen aan kleven.

Gezonde variant havermelk

Toch kun je verantwoord genieten van de moderne ‘havercappu’, je zult alleen net wat meer je best moeten doen dan een simpel pak havermelk kopen uit de supermarkt. Je kunt havermelk makkelijk zelf maken. Door havermout te laten weken verlaag je het aantal anti-nutriënten. Een gezond en goedkoop alternatief voor je favoriete plantaardige melk. Minpuntje is wel dat het minder schuimt. Ook blijven de koolhydraten hetzelfde, maar van de E-nummers ben je af.

Is havermelk gezond ja of nee?

Dé vraag aan Blokzijl: is havermelk gezond? „Daar kan ik geen antwoord op geven, gezond is voor iedereen anders. Voor de ene persoon kan het een prima vervanger van koemelk zijn. Voor de ander zorgt het voor darmproblemen en acne. Maar het is niet de hype waard om het massaal te gaan drinken.”

