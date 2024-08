Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers: ‘Paar plakjes bewerkte vleeswaren per dag verhogen kans op diabetes’

Hoewel vegetarisch eten steeds gangbaarder wordt, eet het gros van de bevolking in Nederland nog regelmatig vlees. Wetenschappers hebben slecht nieuws voor de liefhebbers: regelmatig een stukje rood vlees of bewerkt vlees eten, vergroot de kans op diabetes type 2. En dat geldt al vanaf een paar plakjes vleeswaren per dag.

Vegetarische opties zijn steeds breder toegankelijk. Verschillende supermarkten bieden meer en meer plantaardige opties aan. Toch eten vrijwel de meeste Nederlanders nog met regelmaat een stukje vlees. Dat het eten van rood vlees niet echt gezond voor je is, en onder andere het risico op darmkanker verhoogt, was al bekend.

Verband tussen rood en bewerkt vlees en diabetes

Onderzoekers tonen nu ook met een uitgebreid onderzoek aan dat er onomstotelijk bewijs is voor een verband tussen het eten van rood en bewerkt vlees en diabetes type 2.

Het onderzoek, dat gisteren is gepubliceerd in The Lancet Diabetes and Endocrinology, is gedaan onder bijna twee miljoen mensen, in twintig landen, zoals verschillende Europese landen, Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en diverse Aziatische landen.

Twee plakjes ham

De onderzoekers bestudeerden het dieet van de deelnemers en keken zo’n 10 jaar later hoe het ervoor stond met hun gezondheid. Nadat er werd gecorrigeerd voor andere risicofactoren zoals roken, weinig lichaamsbeweging of een hoge BMI, ontdekten de onderzoekers dat het risico op diabetes type 2 met vijftien procent toeneemt bij mensen die dagelijks vijftig gram bewerkt vlees eten. Dat zijn twee tot drie plakjes ham of spek.

Voor het dagelijks eten van honderd gram onbewerkt rood vlees geldt een toename van tien procent. Dat staat ongeveer gelijk aan een kleine biefstuk. Ook tussen het eten van gevogelte en diabetes type 2 is een verband gevonden, hoewel dat verband minder sterk is en aanvullend onderzoek nodig is, zeggen de onderzoekers.

Diabetesgolf

Dit voorjaar sprak het Diabetes Fonds nog van een ‘diabetesgolf’. Eén op de vijf Nederlanders tussen de 40 en 75 jaar heeft op dit moment prediabetes. Dat is een voorfase van diabetes type 2 die ongemerkt al schade aanricht aan het lichaam. Metro zette op een rij hoe je prediabetes herkent. 1,1 miljoen Nederlanders hebben daadwerkelijk diabetes.

Reacties