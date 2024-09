Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste commerciële ruimtewandeling klaar, Jared en Sarah wandelen in het luchtledige

De eerste commerciële ruimtewandeling ooit is achter de rug. Jared Isaacman (41) en Sarah Gillis (30) waren in totaal ongeveer twintig minuten buiten hun ruimtevaartuig, in het luchtledige.

Nadat ze naar binnen waren gegaan, sloten ze het luik. Het vaartuig kon daarna weer worden gevuld met lucht. Als dat proces klaar is, kunnen de bemanningsleden weer vrij ademen.

Isaacman en Gillis zijn de eerste burgers die een ruimtewandeling hebben gemaakt. Ze zijn wel uitgebreid getraind voor hun missie, maar ze zijn geen professionele astronauten. Isaacman is de oprichter van betaaldienst Shift4. Hij betaalt de ruimtereis. Gillis werkt als ruimtevaarttechnicus voor SpaceX, het bedrijf dat het ruimtevaartuig heeft gebouwd.

Ruimtewandeling volgens missie Polaris Dawn

Het ruimteschip met Isaacman, Gillis en de andere bemanningsleden Kidd Poteet (50) en Anna Menon (38) was dinsdag gelanceerd. De missie heet Polaris Dawn. Vandaag deden alle vier de astronauten hun speciaal ontwikkelde ruimtepakken aan en werd het vaartuig luchtledig gemaakt. Iets voor 13.00 uur Nederlandse tijd opende Isaacman het luik van het vaartuig en zweefde hij langzaam naar buiten. Vanaf een hoogte van ruim 700 kilometer keek hij naar de aarde onder zich. Het vaartuig vloog toen boven de Zuidelijke IJszee tussen Australië en de Zuidpool.

Terugkeer

Nadat Isaacman naar binnen was gegaan, was het de beurt aan Gillis om naar buiten te gaan. Ze vloog toen ongeveer 600 kilometer boven nachtelijk Nieuw-Zeeland.

De vier bemanningsleden keren over ongeveer drie dagen terug naar de aarde.

Sinds de eerste ruimtewandeling in 1965 hebben honderden mensen hun ruimteschip verlaten voor een ruimtewandeling, bijvoorbeeld bij ruimtestation ISS. Dit waren allemaal professionele en getrainde astronauten. Als het aan ruimtebedrijf SpaceX ligt, krijgen ook burgers die gelegenheid, de volgende stap in het opzetten van ruimtetoerisme. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, wil zulke toeristische vluchten verkopen aan gewone mensen die veel geld over hebben voor een buitenaardse ervaring. SpaceX concurreert daarin met Blue Origin van Jeff Bezos en Virgin Galactic van Richard Branson.

ANP

