Nierschade is ‘onderbelicht’ probleem, wat zijn de symptomen?

Honderdduizenden Nederlanders hebben waarschijnlijk nierschade, maar volgen daar geen behandeling voor. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG en Nivel. Volgens de Nierstichting is nierschade een onderbelicht probleem, het wordt pas laat herkend. Wat is nierschade en wat merk je daarvan qua symptomen?

Nieuw onderzoek door UMCG en Nivel toont volgens de Nierstichting aan dat 1,2 miljoen Nederlanders met nierschade in de zorg in beeld zijn, terwijl er veel meer mensen mee kampen: 1,8 miljoen Nederlanders. Een groot deel van hen is niet bij een zorginstantie in beeld. Daarbij komt dat er elk jaar nieuwe mensen te horen krijgen dat ze nierschade hebben. Nierschade is daarmee een onderbelicht probleem, meent de Nierstichting.

Verschillende vormen van nierschade

Er zijn verschillende vormen van nierschade. Bij chronische nierschade is het nierweefsel blijvend beschadigd en werken de nierfilters minder goed. Dit zorgt ervoor dat de taken van nieren, zoals afvalstoffen uit het bloed halen, niet meer goed worden uitgevoerd door het lichaam. Het lichaam wordt zo langzaam vergiftigd.

Symptomen die wijzen op nierschade

Het verraderlijke met nierschade is dat je pas klachten krijgt op het moment dat de nieren nog maar voor zo’n 30 procent werken. Veel te laat dus om nierfalen nog te kunnen voorkomen of uit te stellen. Soms is een transplantatie of dialyse de enige optie.

Verschillende symptomen kunnen een indicatie voor nierschade zijn. Denk bijvoorbeeld aan afwijkende bloedwaarden, daaruit kun je afleiden of de nieren wel goed werken. „De meeste mensen merken het inderdaad pas heel laat. Pas als je nieren voor slechts dertig procent of minder werken, krijg je vage klachten, zoals jeuk en vermoeidheid”, licht Sanne Rademaker, persvoorlichter bij de Nierstichting, toe.

5 procent sterft

De sterfte onder mensen met nierfalen is hoog, blijkt uit het onderzoek van UMCG en Nivel. Jaarlijks sterft 5 procent van de mensen met nierschade, wat neerkomt op 63.000 mensen per jaar. Ook kwamen er tussen 2016 en 2021 zo’n 130.000 nieuwe nierpatiënten bij. Nierschade gaat vaak samen met andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk, diabetes en hartfalen. Als je een van deze aandoeningen of overgewicht hebt, dan is de kans op schade groter.

Nierschade voorkomen

Nierschade is niet altijd te voorkomen, maar volgens de Nierstichting kunnen mensen het een en ander doen om de symptomen te verminderen. Mensen die risico lopen, kunnen volgens de Nierstichting het beste regelmatig hun bloedsuikerspiegel checken, hun bloeddruk meten en minstens één keer per jaar laten controleren of hun nieren nog goed werken.

Dat kan door een bloed- en urinecontrole. „Waar wij voor pleiten, is dat mensen die binnen de risicogroepen vallen, zoals ouderen, mensen met een hoge bloeddruk of overgewicht, bij klachten een afspraak maken met hun huisarts, om het bloed en de urine te controleren”, zegt Rademaker.

Ook is het belangrijk een gezond eetpatroon aan te houden en minder zout te eten. Verder spelen andere ongezonde leefgewoontes een rol bij de preventie van nierschade, bijvoorbeeld stoppen met roken.

