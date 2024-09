Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kokend hete thee uit een glas: pas op met deze IKEA-glazen, maar is het überhaupt verstandig?

Hete drank in glazen gieten? In ieder geval niet in de glazen uit de Pokal-serie van IKEA, waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die kunnen namelijk ‘ontploffen’. Is het überhaupt verstandig om te doen?

De waarschuwing geldt voor glazen uit de Pokal-serie met een inhoud van 27, 35 en 65 centiliter in alle kleuruitvoeringen.

Waarschuwing van NVWA over Ikea-glazen

IKEA adviseerde eind juli zelf al om de glazen neer te zetten in plaats van ze in de hand te houden bij het inschenken van een hete drank. Maar die waarschuwing reikt volgens de NVWA niet ver genoeg.

De NVWA heeft dit jaar al verschillende meldingen gekregen over uiteenspattende glazen. Uit bij IKEA opgevraagde gegevens blijkt volgens de autoriteit dat enkele honderden mensen zich in de afgelopen jaren bij de winkelketen hebben gemeld met uit elkaar spattende Pokal-glazen. Meerdere consumenten hebben hierbij brandwonden opgelopen.

Op de website van IKEA kwamen inspecteurs van de NVWA daarnaast een groot aantal reviews tegen waarin consumenten meldden dat deze glazen waren ‘ontploft’.

Daarom komt de NVWA nu met de ‘uitdrukkelijke aanvullende waarschuwing’ om de glazen helemaal niet te gebruiken voor hete dranken. Met alleen het advies dat IKEA eerder uitbracht, is het veiligheidsrisico volgens de autoriteit niet voldoende weggenomen. „Het risico op verwondingen blijft bestaan wanneer het glas met hete vloeistof uit elkaar spat.”

Kun je kokend hete thee uit een glas drinken?

Eind vorig jaar gingen influencers en zussen Elise en Vita Boers viraal met een fragment uit de podcast Zusenzo. Hierin spreken ze hun afschuw uit voor „kokend hete thee uit een glas” drinken. Elise Boers vertelde hierin dat het glas uiteen spatte terwijl ze naakt thee aan het maken was, waarop Vita Boers geschokt reageert: „Dit is mijn angst.”

Dan rijst, met de waarschuwing voor de IKEA-glazen in het achterhoofd, toch de vraag: kun je eigenlijk wel kokend hete thee (of een andere hete drank) uit een glas drinken? Theesommelier Mariëlla Erkens is er kort maar krachtig over: dat kan gewoon. Glas zou in principe prima tegen hitte moeten kunnen. „Het maken van glazen wordt ook bij hoge temperaturen gedaan”, legt ze uit aan Metro. Ze vermoedt dat er bij de IKEA-glazen sprake is van een productiefout. „Ik drink mijn thee altijd uit glazen. Kokend heet water mag gewoon in glaswerk.”

Toch kan opletten zeker geen kwaad. Volgens de Brandwonden Stichting wordt bijna 40 procent van de brandwonden veroorzaakt door hete vloeistof, zoals koffie of thee. Dit is ook de grootste oorzaak van brandwonden bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Vorige Volgende

Reacties