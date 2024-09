Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechter geeft Schiphol gelijk in kort geding over ov-staking: vier treinen per uur

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft geoordeeld dat Schiphol voldoende reden heeft om een minimale dienstregeling te eisen tussen Amsterdam Centraal en de luchthaven tijdens de ov-staking. Dit was de insteek van een kort geding tegen vakbond FNV van Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer, die willen dat er morgenochtend vier treinen per uur blijven rijden.

De rechter vond dat Schiphol voldoende heeft onderbouwd dat de staking juist in de vroege, voor de luchthaven drukke uren tot problemen kan leiden. „Ik weeg mee dat er nog steeds actie wordt gevoerd en er hinder zal zijn voor Schiphol.” Ze zei niet in te zien dat beperkt treinverkeer op dit traject afbreuk doet aan de effectiviteit van alle werkonderbrekingen, ook in andere sectoren, die deze week plaatsvinden.

Medewerkers van de NS en het streekvervoer staken morgen tussen 04.00 uur en 08.00 uur voor een betere regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Schiphol vroeg om een minimale dienstregeling van vier treinen per uur om te voorkomen dat er een verkeersinfarct ontstaat met onveilige situaties tot gevolg. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer, waar de luchthaven onder valt, zei tijdens de zitting dat als er iets gebeurt, zij verantwoordelijk is.

Piekmoment tijdens ov-staking

„Op het moment dat de staking begint, is er een piekmoment in het aantal vertrekkende vluchten, aankomend personeel en passagiers”, aldus de raadsvrouw van Schiphol. Ze wees erop dat in het verleden mensen op de nabijgelegen snelweg A4 uitstapten om hun vlucht te kunnen halen. Ook bestaat de angst dat hulpdiensten Schiphol niet kunnen bereiken als er file staat en voor verstoring van de openbare orde op de luchthaven, omdat passagiers een kort lontje hebben gekregen door stress over het halen van hun vlucht.

Verkeerschaos

FNV weersprak de bezwaren van de luchthaven. Volgens de advocaat van de vakbond is de actie van korte duur en ruim van tevoren aangekondigd. Hij verwacht dat een verkeerschaos uitblijft, omdat de staking tijdens uren staat gepland waarop er doorgaans nog niet veel treinverkeer is in het land. Vakbondsbestuurder Henri Janssen zei dat het stakingsrecht wordt aangetast als er toch mensen moeten werken.

De NS wilde vanmiddag niet direct reageren op de vraag wat de uitspraak betekent voor de dienstregeling van morgen.

