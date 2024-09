Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stewardess legt uit: ‘Hier letten we op als je het vliegtuig instapt’

Vriendelijk lachen, je welkom heten aan boord en je voorzien van snacks en comfort. Ze doen veel meer dan dat. Misschien wel het belangrijkste comité van je rit in het vliegtuig: de stewards en stewardessen. Stiekem screenen ze je van top tot teen, al bij het instappen. Dit is van essentieel belang, vertelt een stewardess Metro, en ze doet uit de doeken waar het personeel dan precies op let.

Voormalig stewardess bij Eurowings, Johanna Ramächers, vertelt waarom het zo belangrijk is dat iedere passagier wat aandacht krijgt. Dat is niet alleen voor het comfort van de passagiers, maar ook voor de veiligheid in het vliegtuig. Wist je trouwens dat vliegtuigpersoneel onderling bespreekt – soms met geheime codes – of passagiers knap zijn of niet?

Hier letten stewards en stewardessen op

„Als iemand te veel alcohol heeft gedronken, mag deze persoon niet aan boord”, vertelt Ramächers. Dit brengt namelijk een te groot risico met zich mee: mensen kunnen agressief worden tijdens de vlucht, en eenmaal in de lucht is het niet mogelijk om eenvoudig te landen in geval van problemen.

„Ook kijken we of passagiers fit genoeg en gezond lijken voordat ze aan boord gaan. Als iemand er bleek of ziek uitziet, roept dat bij ons direct vragen op”, zegt Ramächers. In de lucht staat het lichaam onder extra druk, en gezondheidsproblemen kunnen daardoor verergeren. Als iemand onwel wordt tijdens de vlucht, zijn de mogelijkheden om te helpen beperkt. Daarom is het belangrijk om mogelijke risico’s vooraf te herkennen.

Elke luchtvaartmaatschappij hanteert daarnaast zijn eigen regels voor hoe ver vrouwen in hun zwangerschap mogen zijn om te vliegen, vliegen is namelijk te riskant als ze ver in hun zwangerschap zijn. Een bevalling in het vliegtuig is onveilig en niet steriel, voor zowel de zwangere vrouw als haar medepassagiers.

Mentaal en fysiek stabiel

„We proberen mensen die zenuwachtig zijn gerust te stellen, de rust in het vliegtuig moet bewaard worden. Glimlachen naar een passagier, om te laten zien dat alles goed gaat, doet wonderen”, vertelt de voormalig stewardess. Het is belangrijk dat stewardessen altijd rustig blijven, zodat de passagiers ook rustig blijven.

Bij de nooduitgangen mogen alleen volwassenen zitten die fit en in staat zijn om snel te handelen in een noodgeval. Bij voorkeur mogen hier geen kinderen zitten, omdat volwassenen extra instructies ontvangen. In geval van nood moeten zij een raam openen en medepassagiers kunnen helpen. Dit wordt altijd vooraf gecontroleerd.





Vorige Volgende

Reacties