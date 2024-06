Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lichtvervuiling komt ook door jouw tuinverlichting (deze tips helpen het te beperken)

Lichtvervuiling in ons land neemt jaarlijks met 10 procent toe. Dat komt niet alleen door verlichte kantoorgebouwen, reclameborden en straatverlichting, maar ook door de gezellige lampjes in je tuin. Hoe leuk het er ook uitziet: de natuur is er niet blij mee.

In ons land branden bovengemiddeld veel lampen. Als we op de wereldkaart kijken, springt Nederland er uit qua hoe verlicht het is. Vooral de Randstad lijkt een grote kerstboom. Hoe noordelijker we gaan, hoe donkerder het wordt. Maar echte duisternis kennen we niet meer. Er is geen plek te vinden waar het echt helemaal donker is.

Ons bioritme raakt in de war

Sterrenkundigen zijn ervan overtuigd dat we over twintig jaar niet meer naar de sterrenhemel kunnen kijken door alle lichtvervuiling. Het is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid. Ons bioritme kan in de war raken door alle verlichting. De mens heeft – net als dieren en planten – veel baat bij een goed dagelijks ritme. Dit kan door het licht verstoord worden.

Op NPO Radio 1 besteedt het radioprogramma 5 Dagen de hele week aandacht aan lichtvervuiling. Ze trapten de week af in het Vliegenbos, het donkerste stukje van Amsterdam. In dat bos gaan de lampen sinds vorige maand uit om te kijken hoe het effect op de natuur is.

Stadsecoloog Fred Haaijen vertelt dat de impact van licht op de natuur heel erg zichtbaar is. „Als je naar een lantaarnpaal kijkt in de avond, zie je er allemaal insecten omheen vliegen. Dat doen ze niet van nature. Licht is een verkeersbord voor dieren. Deze insecten willen de maan namelijk altijd links van zich houden. Ze denken dat een lantaarnpaal de maan is en blijven deze dus links houden. Ze vliegen er dan als een dolle omheen en vallen uiteindelijk dood neer.”

Lichtvervuiling zorgt voor meer muggen

Vleermuizen hebben ook last van het licht. Dat is slecht nieuws, omdat ze ons helpen bij bijvoorbeeld een muggenplaag. „Een kleine vleermuis van acht gram eet een kruiwagen vol steekmuggen per jaar. Dat is heel veel. Daar kun je niet tegenop meppen.” Doordat het dit voorjaar zowel warm als nat is geweest, moeten we ons voorbereiden op een zomer vol muggen, schreef Metro eerder al.

Rij een rondje over een bedrijventerrein of door een binnenstad en je ziet het direct: bedrijven laten vaak de lampen aan. Daarnaast is elke straat verlicht. En langs de weg staan grote reclameborden die verlicht zijn. In de politiek wordt geregeld geprobeerd om dit te verminderen, alleen echt baat heeft het nog niet. Maar we kunnen er allemaal iets aan doen, ook jij. Want veel tuinen staan vol met lampen.

Tips om goed met je tuinverlichting om te gaan

Verlichting in je tuin is natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. In de zomer zorgt het voor sfeer tijdens een barbecue. In de winter zorgt het voor licht in de donkere dagen. Maar hoe kun je het zo veel mogelijk beperken? We zetten een aantal tips op een rij:

Stel een timer in, zodat de verlichting niet de hele nacht aanstaat. Het is nog beter om de lampen handmatig aan te zetten wanneer je ook daadwerkelijk thuis bent.

Plaats de verlichting zo laag mogelijk bij de grond, dan hebben insecten en vogels er minder last van.

Gebruik geen TL-buizen, halogeenlampen of gloeilampen. Blauw, wit of UV licht is namelijk slecht voor de dieren. Gebruik Ledverlichting.

Heb je een lamp bij je deur of aan een tuinpad? Gebruik bewegingsdetectoren zodat ze niet onnodig aanstaan.

Zorg dat er een donkere hoek in je tuin is. Een plek waar dus nooit licht aan staat. Dieren zullen hier blij mee zijn.

De Nederlander wil sowieso de tuin iets te goed onderhouden. Alles moet netjes, strak en goed verlicht zijn. Voor de natuur is het juist beter om het allemaal wat meer z’n gang te laten gaan, schreef Metro eerder al.

